Honor Roll: Knightdale High School

Knightdale High School has announced its Principal’s List and Honor Roll for the second nine weeks of school.
Principal’s List
Grade 9 – Victor Manuel Abarca-Alvarado, Rianna Nicole Allensworth, Louis Timothy Bailey, Camri Mikaela Bulls, Jorge Alexander Canario Amarante, Niyah Simone Cofield, Jaiden Charee Cosby, Yvonne HueTran Dang, Kaylah Marie Falank, Madisen Cienna Felix, Griselda Rosa Guistian-Perez, Paulina Gwarnicka, Paul Hamilton Harper, Maria DeJesus Herrera-Huerta, Maya Denise Hodge, Alani Mekal Horton, Eh Moe Moe Htoo, Kylian Lyric Hunt, Nadine Abdallah Jallal, Samantha Kathleen Leggott, Onyinyechukwu Henrietta Mazi, David Gary Nowak, Precious Onyiyechi Onwuteaka, Christian Jeovanny Sanchez-Martinez, Monyell Ja’Nay Sessoms, Amber Grace Thornton, Timothy David Vaughn, Arshad Lemuel Wade, Krystie Dawn Webb and Iyaira Alexandria Williams.
Grade 10 – Fatima Almazan-Morales, Kayla McKenzie Atkinson, Braylon Isaiah Bigelow, Kiara Lynn Bush, Eric John B Cayabyab, Dylan Del-Cid, Johannah Claire Durham, Chassidy Ariana Lorraine Evans, Ryan J Foxworth, Coco Guo, Fatima Ghaleb Kharoufeh, Jarrious Chamar Lassiter, Rachel Elizabeth Levine, Julia Ann Massing, Janet Wairimu Mbugua, Yadira Medina-Mercado, Gloria Stefani Mejia-Privado, Amberette Violette Milette, Eddie Moore, Uriah Vendell Moore, Zipporia Michelle Moore, Joe Caleb Morris, Eynisa Lynn Morrison, Fairooz Nawar, James Chikeziem Nwizu, Zachary Ryan Palochak, Tien Thanh Phan, Cynthia Quirino, Cameron Tyler Richardson, Dayana Zuhey Rosales, Treasure Jordan Rouse, Jaelyn Ayanna Sanford, Junes Reed Santos, Elena Santoyo Pineda, Carey Semaj Stallings, Faith Elizabeth Stokes, Sydney Thompson, Otniel Salvador Urbina, Natalie Joy Vandyke, Emily Ann Ward, Kate Addison Ward, Bennett Sloan White, Te’Nyah Lyntrel Wilkins and Christopher Yanez-Ramirez.
Grade 11 – Shauntel Baker, Carlton Scott Brown, Kelly Alexandra Canales Escobar, Michelle Nhung Cao, Christopher Bryant Cates, Cameron Tyree Dail, Rebecca Davis, Alisha Kaur Dhillon, Zachary Kei Dobbin, William Louis Fichter, Carlos Elvin Garcia-Berganza, Miya Louise George, Jennifer Elizabeth Granados, Kevin Noe Hernandez Pineda, Malik Shemar Hill, Devan Rae Jarrell, Zayda Nichole Kimana Lewis, Baylee Jacqueline Mayne, Amaya Melvin, Veronica Anne Meyers, Emmanuel Ikechi Ndukwe, Emanuel Santana, Alexis Jenee Smith, Niayah Smith, Keegan Joseph Strain, Vincent Gray Sutton, Carmen Blair Tomas’, Nah’Shon Treymont Walsh and Ja’nasia Lynn Woodard.
Grade 12 – Tymia Danielle Atkinson, Destiny Chanel Branch, Jasmine Monae Carmichael, Olivia Ann Cope, Ana Jess Driskell, Jori Elisabeth Durham, Alexia Lashon Ellison-Minter, Jaclyn Michele Ferraro, Alisha Lynn Floyd, Tristan Marco Galesic, Jordon Tyler Hankins, Ana Elisabet Jacobo, Camryn Rose Lamm, Jasmine Lawing, Allison Kendall Manning, Jena Bridget Massing, Breonna DaiShawn Moore, Isaac Paul Morgan, Stephen Cole Mounts, Sarafina Wairimu Mwangi, Kiara Michaela Nelson, Erin Brooke Overton, Kayin Phillip Pope, Claudia Rocha Soria, Samantha Elaine Soto, Kacey Lauren Sturdivant, Nyjil Brevard Saint Thomas, Victoria Brook Thompson, Kelly Phuc Uyen Tran and Zhihui Zhao.
Honor Roll
Grade 9 – Chidera Amanda Achu, Garrett James Allen, Daisy Guadalupe Almazan-Morales, Maria Fernanda Arredondo-Ojeda, Daniel Junior Avisse, Skeiry Minely Balseca Perez, Alondra Barajas-Salazar, Jacqueline Barcenas Mendez, Brett Andrew Batey, Brianna Na’Kayla Battle, Le’Nijah Sonte’ Boone, Daron Bravo-Alvarez, Emma Rebecca Breakey, Jaina Nicole Bryan, Hayley Wade Calverley, Aaliyah Rockell Carr, Kania Devone Carter, Treyvion Carter, Evans Mwangi Chege, Qua’Mel Rameik Cherry, Alexis Yvette Chesson, Edith Corona-Mendieta, Nichaela Jeanne Dalmacy, Mary Jalena Davis, Shaniyah Markaliah Deas, Julaine Quine Durrett, Chia H. Eban, Asar Divine Edmundson, Tiwunisia Keshae Ellis, Fady Akram Eskandr, Makayla Dominique Fawkes, Sara Margaret Fields, Mesaige Danae Foote, Kamorra Delila Ford, Kendall Rebecca Fraley, Corey James Friedrichs, Ezekiel Jaraan Fryar, Alexander Gandarilla-de LosSantos, Lizbeth Garcia Solis, Mackenzie Shamal Gilchrist, Dina Gomez-Rodriguez, Miguel Angel Gonzalez, Luis Gonzalez-Barcenas, Zacharia Malika Gorham, Dakota Justin Green, Rheana Cecile Griffaton, Isaiah Griffin, Evelin Gisselle Guevara Hercules, Carter Lee Guthrie, Destiney M. Hairston, Ethan Steven Hardy, Alynsia Enya Harris, Cameron Thorne Harris, Tadashi Omari Harris, Taijahna Aailyah Harris, Jayla Brionna Hayes, Walter James Henderson, Gabrielle Aniya Hill, Uriah Benjamin Hill, Capria Diamonquie Hinnant, Robert Caleb Hodge, Courtney Cortez Hodges, Ellandra Kayrn Howell, Jacob Elroy Hukins, Ariyanna Jaidabelle Jarvis, Adia G. Johnson, Faith Nicole Jones, Kai Thomas Kennedy, Delores Jade Kizer, Rhyen Dishon Knight, Bernadette Grace-Lumema Landao, Travis Emilio Landaverry-Cots, Jamese Lemelle Levison, Skylar Elise Lewis, Kabayle Lin, Jala Onye’ Little, Jonasia Monique Lomax, Daniela Eleanor Lujan, Julius Domenick Lyde, Kiara Morne’a Malloy, Karoline Bhavani Mangra, Ernest Jy’Kaleb Mattocks, Miles Terre’ McCaskill, Thomas Deandrea McNeill-Blue, Samantha Melo-Franco, Stephanie Marie Michel Canario, Morgan Phyllis Midgette, Bochere Britney Momanyi, Serena Alayshia Moore, Vontrez Saint Moore, Isis Safiyah Muhammad, James Henry Mullen, Bishop Tysean Munn, Ian Ngugi Muriuki, Precious Nnenna Ndukwe, Gloria Mfumuyi Ngoma, Kris Minh Nguyen, Israel Efeoghene Ovedhe, Raul Pavon-Gutierrez, Aeneas Douglas Peebles, Jose Perez-Javier, Victor Andres Perez-Mundo, Brett Timothy Poirier, Staton Poole, Kelina Renell Pressley, Jaelyn Deshaun Purcell, Gabriela Elizabeth Reyes Hernandez, Kevin Reza-Villa, Jasmond Arceala Richardson, Cristofer Josue Rivera-Monterroza, Akia Irea Robinson, Skyler Marie Rodriguez, Lucas Alan Rubish, Avelino Ruiz-Aguilar, Keyon Shavis Sargeant, Anthony Lamont Saunders, Vincent Sage Sepulveda, Alyssa Jane Shaver, Isaiah Kaine Shorten, Diana Elena Solares, Avionna Tiara Spruill, D’Andrea Staton, Alayna Marie Suitte, Yaniqua S. Sykes, Laila Michele Terry, Alexandria Camille Thorne, Jessie David Torres Fraire, Tung Anh Tran, Ashlie Valdez-Canuto, Jadon Madrid Waithe Valles, Tania Berenice Villalba Morales, Alyssa Simone Waters, William White, Daniel Benjamin Whitehurst, Kharisma Ariel Wilson, Kyle Wilson, Jordan Si’ana Wright, Aaliyah Yow, Nardin Bassem Zaki, Tori Nicole Zboralski and Diane Nimi Zodulua.
Grade 10 – Oluwakemi Nicole Adeogun, Benjamin Walter Alford, Abigail Lynn Alia, Jasmine Malana Allen, Lainey Brooke Anderson, Ana Laura Andrade-Urioso, Jennifer Paola Antunez Navarro, Daniel Jeremiah Arevalo, Brandon Devonne Arnold, Ruben Arrieta Mendoza, Eric Terrell Arrington, Lance Christopher Artis, Alyssa S. Aycock, Mallorie Leigh Aycock, Landon Philip Banks, Daniella Barrero, Haley Marie Biggers, Noelle Kailey Bjork, Alisa Makayla Bond, Chase William Boney, Aaron Kenneth Boseman, Miracle Alexandra Bridges-Jones, Elizabeth Autumn Brown, Tavianna O’Shae Brown, Keilela Sierra Bullock, Bryan Dakota Robert Burr, Vanessa Marie Cabral, Abigail Margaret Cameron, Justin Tobias Campbell, Iyanna Rolanda Cannady, Kate Costales Castro, Max David Chambers, Makaya Chanel Chavis, Xiaokun Chen, Travon James Cil, Anaja DeVae’ Clayton, Carolyne Erin Clifford, Sarah Michele Corder, Sydney Crae Corder, Julisa Corona-Hurtado, Cynarie Alasha Cosby, Jania Deonte Crudup, Jaclynn Daniels, Morgan Gabriell Davis, Daliris Marie De Los Santos, Alexandria Elizabeth Dean Noble, Jessica Yamileth Dedho-Doradea, Nathalia Diaz, Kaleeyah Tenay Douglas, Jaylen Orlando Dunbar, Isaiah Rashad Dunn, Joshua Korean Durrett, Kayla Eason, Franklin Josua Escoto Barahona, Loren Yamileth Flores, Tayah Sandra-Evelyn Fray, Johnmark Mutembei Gachogu, Maria Guadalupe Garcia Grimaldo, Nayeli Garcia Solis, Rogena Gerges, Leslie Arely Gonzalez, Jennifer Gonzalez Vazquez, Edgar Gonzalez-Macedo, Matthew Robert Graham, Emily Grzasko, Lenneka Marie Hagans, Caitlin Adams Hardin, Elliott Joseph Harrell, Wesley Jordan Hawkins, Karen Guadalupe Hernandez, Maryori Gisselle Hernandez-Pineda, Jorge Andre Hipolito Canario, Alexandria Deneise Hocutt, Jalen Spencer Hodge, Cooper Ivey Holland, Dawson Jacob Hughes, Ethan James Hyduke, Diante Lamont Isom, Annette Janel Jackson, Andy Josue Jandres-Romero, Jonathan Jovany Jimenez, Jada Kaylan Johnson, Alexandria Gabrielle Jones, Maria Sofia Juarez Dominguez, Regine Kabongo, Tiya Lin, Myaisha Iman Lucas, Jim David Lugo-Cruz, Zariah Lynch, Lindsay Marie Marriott, Malina Gail Mayorga Davis, Kelly Marie McCue, Teyniah Kenye’ Mckenzie, Mazvita Lori Meekins, Brandon Mellin, Dominique Nichole Miles, Mackenzie Nicole Minter, Jesus Roberto Nava, Janiah Michelle Neville, Dante Ramon Tommas Ochoa Paico, Johan Luis Ojendiz, Leila Bronwyn Paris, Akyra Nashay Payne, Jaelyn Annette Perez, Taylor Elaine Pope, Morgan Alexandria Pressley, Jaylen Everett Pulley, Anna Kelly Quirino-Rodriguez, Juan Carlos Ramirez-Lujano, Andrea Jasmin Raudales Acosta, John Arthur Ray, Christopher Tyrone Richardson, Jordan Sanaa Richardson, Sydney Angelique Richardson, Shailyn Starrie Rivera Trigueros, Joel Rodriguez-Lopez, Destiny Love Roseboro, Boris Devon Sanders, Yamileth Santamaria Beiza, Shyheim De’Shaun Scarboro, Nia Benet Scott, Jude Cole Smith, Jonathan Josue Solares, Paris Ania Spivey, Arianna Stith, Brielle Lauren Strayhorn, Ashley Morgan Stroup, Donovan Austin Suitte, Madison Marie Swiatocha, Kandace Renee Taylor, Grant Bennett Thompson, Szaria Thompson, Zachary Thornton, A’yana Virginia Tillett, Angel Tomlinson, Mariah Alexis Tyson, Ashlye Alexandra Watkins, Savannah Maye Welch-Smith, Michael Devon Wiggins, Christian Bruce Williams, Danaja Williams, Imari N’Kyiah Williams, Keona Monet Wilson, James Bryan Young, Mikael Beverly Young and Amiyah Yavonne Younger.
Grade 11 – Tatianna Adman, Claudia Aguilar Elizalde, Melody Grace Allen-Shabazz, Angelica Brianna Alvarez, Ja’Myriah Alexandreia Anderson, Miguel Angel Andrade-Urioso, Callista Grace Avery, Mariano Darrell Ayala, Dyllan Chanz Baranchak, Emily Marie Barris, Javon Lee Bell, Travis Willie Bell, Yoali Benitez Rodriguez, James McCoy Bouzigard, Dominique De’zire Bowens, Cheyenne Norma Bowling, Daniel Andrew Bracey, Terri Avian Brewster, Daquan Xavier Bridges, JaMya Danai Brown, Kayla Eileen Brown, Taja Jada Brown, Chloe Monique Bullock, Zikehyia Aromea Canady, Daisy Rachel Canas Elias, Carolina Cano Moreno, Daisy Eliza Castellon Chavez, Hannah Kate Bayubay Cayabyab, Anna Haily Chaj-Gonzalez, Ian Anderson Cope, Jordin Alyce Cosby, Morgan Tori Cox, Tomminique Demone Crank, Bree Elizabeth Deitz, Martha Isabel Delgado, Andrea Margaret Evangelista Diaz, Juan Jose Diaz, Brandon Michael Dismuke, Sarah Marie Dunavan, William Arthur McKenzie Dunn, Zacaria Ali El Jaouhari, Lilah Buenaflor El-Halabi, Leslie Espinoza, Matthew Joseph Falank, Chasen Cole Faulkner, Oluwafikemi Deborah Fawehinmi, Xavier Omari Fennell, Jacob Anthony Fortner, Alexis Capri Funari, Lauren Ashley Gajeton, Kiara Glydell Macabudbud Gamayot, Matthew Cole Gast, Najeem Omarlee George, Chelsea Nicole Gleason, Adonis Gnanho, Crystal Angela Gonzalez, Jose Guadalupe Gonzalez, Jennifer Gonzalez-Tellez, Aleayah Deznaye Kelis Greene, Melanie Griffin, Courtney Renee Grimes, Chase Matthew Hagemann, Raven Deann Harrington, Naiylah Amani Harris, Malcolm Naim Henry, Seth Lee Hensley, Owen Hill, Huy NguyenMinh Ho, Mark Antonio Hodge, Quintin Harold Holiday, Tyrese Lorenz Horton, Rodney Harrison Jenkins, Ty’Anna Yvonne Jenkins, Alana Camryn Johnson, Isaiah Ramel Jones, Joshua Augusta Jones, Devin Kristina Lassiter, Lizzy Carolina Laufters, Kia Chereen Lawrence, Andrea Sarah Lewis, Ayana Lilly, Ishary Naomi Lopez, Jaylen DeAn’dre Luckey, Angeleen G. Marte, Benjamin Newell Maynard, Cameron Wesley Mays, Dakiya Nikole McClinnham, Darrius Henry McDade, Fernando Miguel Mercado, Jacob Allen Miles, Hannah Danielle Millenbaugh, Ariyelle Lashae Miller, Zhayda Latoya Miller, David Gray Mills, Jourdan Arman Mobley, Ariana Grace Montanez, Tamaria De’Emary Moore, Zephaniah Jimmizsha Moore, Lacee Michelle Nappi, Trinity Amber Nason, Jose’ Azahel NunezGarcia, Chikemka Anthony Nwakuche, Temiloluwa Taiwo Oluade, Ariah Chantice Pargo, Austin Alexander Peay, Ines Alejandra Pena Benitez, Selena Perez, Noah John Petrie, Brooks Coley Poirier, Zaniyah Yalonda Preyer, Jeffery Lynn Prichard, Madeline Rose Rader, Kymori Anbre Rae, Yuri Yacseni Ramos Alvarez, Shawn Arthur Rascoe, Destiny La’Shaun Richardson, Hunter Austin Richardson, Anthony Alexis Rivera, Lmah Hani Rmeiti, Cam’ron Rogers, Oumie Saho, Zion Dishon Sampson, Daizha Diovyonne Cymone Samuell, Kiara Sandoval, Cebrena Nicole Satterwhite, Jasmine Qumarri Schenck, Naomi Schoenberger, Legend Gabriella Serrano, Ciera Nicole Sherrod, Nicholas Andrew Fields Shobe, Christian Amir Smith, Jayla Myelle Smith, Asly Steffany Solano, Ana Patricia Solis-Carrasco, Jamari Tayshaun Stanton, Aaron Khabir Stratton, Jahnari Tyron Sutton, Loretty Taveras Baez, Jada Marie Taylor, Ma Thaw, Damya Danae Thompson, Summer Rae Tomas’, Fatou Touray, Tariq Justin Veal, Makayla Kristine Walker, Sabian Dimitri Whiting, Akira Ashonte Wiggins, Ahmaad Nyiem Williams, Daylon Tavon Williams, Jamaari Duran Wright and Shanice Wright.
Grade 12 – Kelechi Chinaedum Achu, Andrew Olusola Adegoke, Teodulo Aguilar, Sydney Catherine Aiken, Jeffry Aleman, Kimberly Marie Alicea, Cameryn Ann Anderson, Jose’ Armando Barrios Grimaldo, Brandon Wayne Beard, Jayda Lee Bernard, Alex Eduardo Betancourt, Le’Zarea Imani-Vernee Bowens, Jakhari Bramon Boyd, Jamie Donald Bredell, Richard Keith Bullock, Ismael Camara, Joshua Coleman Campbell, Christian Alexander Cannon, Markayla Da’Nia Chavis, Evelyn Cobos-Diaz, Tylin Alexis Conner, Mia Nicole Cooper, Aleena Beatriz Cruz-Coleman, Jose Alfredo DeLeon, Otis Ezikpe Didi, Zahirah Najah Dixon, Aaron Tyler Downs, Nuo Eban, Morgan Elisabeth Edmonds, Adam Anthony Ethridge, Misti Anne Ethridge, Russell Ryan Daz Fajardo, Kyle Joseph Ferrell, Leonardo Ferrer Medina, Celso Flores, Jose Jonathan Flores, McKenna Loren Foster, Estefany Abigail Garcia, Jose Andres Garcia Ramirez, Emmanuel Tobias Gibson, Iyana Yvonne Gore, Haley Jordan Haberman, Nya Monee’ Hamilton, Miriam Mohammed Harb, Deja Monet Haywood, Devin Christopher Hill, Clyon Hinnant, Bradley Wayne Hockaday, Nadiah Ariel Hodge, X-avion Latrell Hodge, Candyce Patrice Hukins, Annelise Intemann, Di’-Nikqua Infiniti Jackson, Yasmine Abdallah Jallal, Quran Emanuel Johnson, Ezekiel Barac Jones, Kenysha Jahne’ Jones, Jasmine Tatyana Kelsey, Summer Anne Kenion, S. Law Law, Kolby Ray Lawrence, Randy Hieu Le, Julianna Ryan Leclair, Marquis Bradon Lee, Andrew Michael Lindstrom, Chase Clarence Long, Nya Symone Luyindu, Brandon Abrams Mabanza, John Davis Mabanza, Esmeralda Maldonado Pierda, Marcus Yahshawn Manley, Britany Renee Martin, Zaria Alexandria McCluney, Leah Aviana McCray, Kimberly Mejorado, Juan Manuel Mendoza Carranza, Adriana Paola Milla, Joshua Alexander Minor, Nicholas Gordon Monck, Alexia Bre’Ana Moore, Tyana Mylasia Moore, Eduardo Morales Pelaez, Diana Dedia Motes, Pooja Ojha, Destiny Milady Padilla, Jessica Sabre’ Parker, Hailey Victoria Peters, Dyamond Taje Powell, Nikolas Ryan Preast, Amanda Lynn Price, Melody Elizabeth Prichard, Taylor Jordan Rabitz, Kai Tyler Rice, Diamond La’Shae Richardson, Lauran Nicole Roberts, D’zire Tanae Robertson, O’neal Robinson, Rachel Merritt Rubish, Sonam Salahuddin, Abdul Aziz Sanyang, Melissa Sincere Sapulpa, Shelby Nicole Scales, Patrick Dillon Smithwick, Monette J. Torres, Nicole Mercedes Torres, Toan Anh Tran, Allison Mae Tuck, Austin Jeremy Vernon, Hector Josue Villalta, Howard Ian Waddill, Autumn Alayna Whitley, Quentin Da’Shaun Wiley, Jordayne Caterra Wilkins, Tatyana Marie Williams, Zykia Aushanee’ Williams, Charles Lewis Woodlief, Sommer Imad Younis, Leah Marie Yuhas and Christian William Zander.
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