Honor Roll: River Dell Elementary

River Dell Elementary School has announced its Principal’s List and Honor Roll for the second nine weeks of school.
Principal’s List
Grade 4 – Chris Aldighieri, Cora Altizer, Grace Alznauer, Brayden Amato, Crystal Anthony, Ethan Bagwell, Kayleigh Barbour, Savannah Bloomquist, Jeremy Brannan, Luke Campbell, Jake Caolo, Preston Carroll, Talon Christy, Vigo Constantino, Isaac Cordero Rojas, Natalie Crain, Colleen Davenport, Rachel Davis, Sebastian De la Rosa, Leah Dorsey, Morgan Doughty, Izzie Evans, Ben Fishback, Emma Gardner, Max Gladwell, Jacy Harris, Makinzy Hathaway, Kyndall Hayes, Emma Heinemeyer, Jonah Hudson, Ella Hutchins, Macy Jones, Caleb Knight, Blake Kujawa, Evan Ladd, Christopher Lara Hernandez, Eden Lawhorn, Orion Levine, Phoenix Levine, Olivia Lewis, Gaby Lopez, Kimberly Lopez, Camryn Lovette, Leah Markowski, Brayden Martin, Emma Martin, Caleb McDermott, Abby McNally, Lilly McNally, Harper Miller, Jayden Mobley, Noelle Mullins, Emily Nash, Baylee Norris, Skye Nutt, Julia O’Dell, Isabel Parenti, Saylor Patterson, Ethan Pennington, Connor Phillips, Luke Pilkington, Carson Ritz, Malachi Singleton, Tyler Smith, Izzy Spagnoletti, Turner Stuckey, Symone Taylor, Gavin Tyndall, Kathryn Weston, Noah Whitley, Jeffrey Williams and Kaitlyn Wyckoff.
Grade 5 – Abby Adeshina, Olivia Bailey, Baylee Betterton, Emily Bobbitt, Tara Bosick, Ben Bowen, Victoria Comeau, Cooper Daniels, Emily Davis, Morgan DeLoatch, Nick Duncan, Mara Fergus, Madison Gibson, Megan Goard, Chloe Gore, Laura Hernandez, Megan Horn, Julianna Horta, Brianna Horton, Hannah Johnson, Ava Jones, Kyle Kirchheimer, Jada Lee, Madison Mullins, Jake Newbrough, Shirley Ni, Maya O’Dell, Ja’Von Oglesby, Lucas Oliveros, Sophia O’Neill, Chloe Pinault, Garrett Poland, Ella Putnam, Deysi Ramirez-Rubio, Lydia Read, Jacob Reed, Sawyer Riddick, Reagan Ritz, Jacqueline Sanchez-Olvera, Daniel Santos, Rylie Setneska, Kaden Smith, Wyatt Sox, Charlize Spagnoletti, Isabella Spencer, Cy Taylor, Katelyn Tyndall, Anna Vincent, Gavin West, Colin Wheeler, Victoria Yarbrough, Allison Young and Addison Zucker.
Honor Roll
Grade 4 – Sydeny Adams, Caden Aspel, Ayden Avila, Jocilynn Biles-Lopez, Conner Blake, Natalie Bland, Joshua Buck, Eric Clark, Harlee Clark, Tyler Cole, Jordan Corts, Noah DeJesus, Anders Doty, Sara Evans, Daniel Fairbanks, Logan Fenrow, Janaya Fox, LA Fry, Emersyn Gaitan, Dezirae Genna, Hayden Gill, Victoria Golden, Leah Gooch, Micaiah Gurkin, Tobias Hocutt, Ryleigh Hoffner, Olivia Howell, Alex Hurst, Desi Jimenez, Tatum Johnson, Sadie Johnston, Garret Lee, Joey Lewis, Brian McFarland, Brandy McKie, Isaiah McLaurin, Alex Metz, Emily Mirabella, Nate Moore, Mitchell Mullins, Jonathan Murray, Chloe Nelson, Alexia Nittolo, Carma Oliver, Ryan Palmer, Anna Pinkowski, Imani Powell, Peyton Richardson, Lilly Romano, LaDamion Sampson, Kaitlyn Sharpe, Anna Shoemaker, Aubrey Skinner, Madison Stancil, Mason Thomas, Xiomara Vazquez-Cecena, Paityn Wagner, Soloman Walters, Lena Warren, Chassie Watson, Maya Wheelock, Tanner Whitley and Ella Wilcox.
Grade 5 – Abby Agnas, Charlotte Amerson, Abby Balch, Haylee-Jo Bigler, Lucas Bone, Kaemon Boone, Savannah Borisov, Georgia Braundel, Whitley Capps, Alexa Castaneda, Gabrielle Chestnut, Makayla Clark, Lynley Clavey, Jessica Comeau, Journhi Conyers, Julia Cox, Luke Cuddington, Julius Dames, Tristan Davis, Troy Dean, Jordan DeLucia, Sophia Dew, Mia DiDiano, Macy Dixon, Mara Duran, Ethan Farsaci, Ava Fritz, Michael Gamoneda, Edward Gavin, Harrison Glover, Gabby Grace, Leslie Gutierrez, Kyla Height, Cadence Henry, Derek Hoffman, Jordan Holt, Lily Johnson, Jackson Kaiser, Leah Lawrie, Ben Lazarevic, Megan Maggio, Tyler Malone, Taniyah Manley, Abby Mansour, Brooke Martin, Mason Mercado, Hanna Mintzer, Olivia Morrison, Kali Naro-Hwang, Dakota Narron, Nicholas Needham, Caleb Oglesby, Abby Pate, Zolai Peacock, Eli Phipps, Brooke Pierce, Savanah Pleasant, Luis Ponce, Sam Poole, Nicole Price, Zachary Prida, Andrew Raines, Lauren Revels, Bella Rex, Nicholas Rivera, Isabella Robaina, Chris Sanchez, Jenna Settle, Avery Silvester, Austin Sims, Jay Smith, Lucas Southerland, Rebekah Stephenson, Conner Stewart, Wade Swain, Darryl Swinson, Gabe Thompson, Kade Troxler, Selah Vasquez, Megan Wheeler, Jachai Whitley, Cameron Williams, Dylan Womble and Savannah Woolard.
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