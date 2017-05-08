Honor Roll: River Dell Elementary

River Dell Elementary School has announced its Principal’s List and Honor Roll for the third nine weeks of school.
Principal’s List
Grade 4 – Chris Aldighieri, Cora Altizer, Grace Alznauer, Brayden Amato, Crystal Anthony, Ayden Avila, Savannah Bloomquist, Jake Caolo, Preston Carroll, Talon Christy, Vigo Constantino, Isaac Cordero Rojas, Jordan Corts, Colleen Davenport, Rachel DavisLeah Dorsey, Morgan Doughty, Izzie Evans, Ben Fishback, Anwar Fry, Emersyn, Gaitan, Micaiah Gurkin, Jacy Harris, MaKinzy Hathaway, Kyndall Hayes, Emma Heinemeyer, Jonah Hudson, Ella Hutchins, Macy Jones, Evan Ladd, Christopher Lara Hernandez, Orion Levine, Phoenix Levine, Camryn Lovette, Leah Markowski, Brayden Martin, Emma Martin, Abby McNally, Harper Miller, Nate Moore, Noelle Mullins, Emily Nash, Baylee Norris, Skye Nutt, Isabel Parenti, Saylor Patterson, Ethan Pennington, Carson Ritz, Malachi Singleton, Aubrey Skinner, Tyler Smith, Izzy Spagnoletti, Turner Stuckey, Symone Taylor, Gavin Tyndall, Lena Warren, Kathryn Weston, Jeffrey Williams and Kaitlyn Wyckoff.
Grade 5 – Abby Adeshina, Abigail Agnas, Olivia Bailey, Abby Balch, Baylee Betterton, Emily Bobbitt, Tara Bosick, Ben Bowen, Victoria Comeau, Journhi Conyers, Julia Cox, Luke Cuddington, Julius Dames, Cooper Daniels, Emily Davis, Troy Dean, Mara Fergus, Ava Fritz, Madison Gibson, Megan Goard, Chloe Gore, Kyla Height, Laura Hernandez Vazquez, Derek Hoffman, Megan Horn, Julianna Horta, Brianna Horton, Kyle Kirchheimer, Ben Lazarevic, Jada Lee, Madison Mullins, Maya O’Dell, Caleb Oglesby, Lucas Oliveros, Sophia O’Neill, Chloe Pinault, Garrett Poland, Sam Poole, Nicole Price, Deysi Ramirez-Rubio, Lydia Read, Jake Reed, Sawyer Riddick, Reagan Ritz, Jacqueline Sanchez-Olvera, Daniel Santos, Rylie Setneska, Kaden Smith, Wyatt Sox, Charlize Spagnoletti, Isabella Spencer, Wade Swain, Cy Taylor, Gabe Thompson, Anna Vincent, Gavin West, Colin Wheeler, Victoria Yarbrough, Allison Young and Addison Zucker
Honor Roll
Grade 4 – Caden Aspel, Ethan Bagwell, Kayleigh, Barbour, Jocilynn Biles-Lopez, Conner Blake, Natalie Bland, Jeremy Brannan, Joshua Buck, Luke Campbell, Xiomara Cecena-Vazquez, Eric Clark, Harlee Clark, Tyler Cole, Natalie Crain, Sebastian De la Rosa Perez, Noah DeJesus, Daniel Fairbanks, Jasmin Farber, Logan Fenrow, Janaya Fox, Emma Gardner, Hayden Gill, Max Gladwell, Victoria Golden, Leah Gooch, Tobias Hocutt, Alex Hurst, Caila Jeffries, Desi Jimenez, Sadie Johnston, Caleb Knight, Blake Kujawa, Eden Lawhorn, Garret Lee, Joey Lewis, Olivia Lewis, Gaby Lopez, Brian McFarland, Isaiah McLaurin, Lily McNally, Emily Mirabella, Jayden Mobley, Mitchell Mullins, Jonathan Murray, Chloe Nelson, Alexia Nittolo, Julia O’Dell, Carma Oliver, Ryan Palmer, Connor Phillips, Luke Pilkington, Anna Pinkowski, Imani Powell, Lilly Romano, LaDamion Sampson, Nicholas Shafritz, Anna Shoemaker, Madison Stancil, Jack Thomas, Mason, Thomas, Kimberly Villanueva-Lopez, Paityn Wagner, Soloman Walters, Chassie Watson, Maya Wheelock, Justin Whitaker, Noah Whitley, Tanner Whitley, Ella Wilcox, Ben Wilkes and Jessica Zavala.
Grade 5 – Charlotte Amerson, Kaemon Boone, Savannah Borisov, Zander Byrd, Natalee, Camacho, Whitley Capps, Kaitlyn Carpenter, Riley Casey, Alexa Castaneda, Emily Castaneda-Garcia, Lynley Clavey, Jordan Cogdell, Jessica Comeau, Tristan Davis, Morgan DeLoatch, Jordan DeLucia, Sophia Dew, Mia DiDiano, Mason Dinger, Macy Dixon, Nick Duncan, Mara Duran, Aidan Escoto, Ethan Farsaci, Ava Fritz, Michael Gamoneda, Edward Gavin, Harrison Glover, Keira Henegan, Cadence Henry, Jordan Holt, Hannah Johnson, Lily Johnson, Ava Jones, Jackson Kaiser, Joey Koshmieder, Aliyah Lawrie, Owen Lewis, Tyler Malone, Taniyah Manley, Abby Mansour, Brooke Martin, Mason Mercado, Olivia Morrison, Dakota Narron, Jake Newbrough, Shirley Ni, Ja’Von Oglesby, Abby Pate, Zolai Peacock, Eli Phipps, Brooke Pierce, Savanah Pleasant, Ella Putnam, Andrew Raines, Lauren Revels, Bella Rex, Nicholas Rivera, Isabella Robaina, Austin Sims, Jay Smith, Lucas Southerlin, Rebekah Stephenson, Conner Stewart, Darryl Swinson, Katelyn Tyndall, Megan Wheeler, Jachai Whitley, Dylan Womble and Savannah Woolard.
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