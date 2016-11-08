Honor Roll: Neuse Charter School

Neuse Charter has announced its Principal’s List and Honor Roll for the first nine weeks of School.
Principal’s List
Grade 12 – Angelica Vanessa Caballero, James A Cuccurello, Serena Marie Daughtry, William Isaac House, Julissa Judith Jaen, Shaun M King, Ali Najimuddin Lanewala, Nicole Marie Lucas, Alex L Marriam, Briana M. Neal, William Avery Noles, Cara Logan Register, Bryce Logan Saucier, Tess Ryleigh Welch and Jeffrey Tanner Wilkins.
Grade 11 – Tyler Thomas Hammer, Mattie Alice-Wilson High, Alexander William Klisiewecz, Shana Chiara Lafalaise, Laura A. Lampe, Silas G. McClure, Megan A. Mustgrave, Colby Dean Whaley and Pui Fu Ellie Young.
Grade 10 – Joshua Henry Cole, Duncan James Ensor, Alexis Grace Flach, Kevin Emanuel Gomez-Gonzalez, Tara Marie Lepage, Megan Missey, Emalee Jean Noles, Kylee T. O’Neal and Kreston Lane Parker.
Grade 9 – Sloane Lauren Byrd, Tristen Rose Haines, Dargan Grace Harris, Kayna Lexiane Henningham, Elizabeth Yvonne Klisiewecz, Sean Carson Lambert, Christine Rose Stark, Elizabeth Grace Stern, Olivia Marie Tedder and Lawrence Robert Weindorf.
Grade 8 – Arthur Joseph Boyce, Mackenzie Leigh Bruner, Madelyn Christine Clark, Kaitlyn Marie Cole, Camden Tate Gurley, Lukas Tassos Haritos, Gabriel Wesley Hawkins, Jordan Alexis Hester, Joseph Jack Kelly, Lily Caroline McLamb, Max Joseph Montana, Spencer Howard Parker, Panisara Purcell, Isabella Maria Rodriguez, Mason Daniel Schwartz, Emma Catherine Thomas and Taylor Michelle Wood.
Grade 7 – Sara Addison Clark, Ethan Scott Green, Jackson Brady Horne, Rebekah Mae Jenkins, Michele Leann Phipps, Joseph Robert Stark, Lucas Alden Turecky and Jessie LeeAnn Whaley.
Grade 6 – Sara Faythe Benson, Julia Kaitlyn Bridges, Megan Rylee Broadwell, Skyler Zane Dunn, Leah Grace Eaves, Amin Abdelmagid Elrefaey, Joseph Bryant Evans, Shelby Lee Garrett, Luke Parker Highfil, Jane Ivey Johnson, Peter Carson Klisiewecz, Amanda Dawn May, Cameron Deon McCain, Philip Christian Miller, Jeremiah Aaron Montgomery, Amiya Janay Neal, Ryan Steven Owens, Lyndsy Gray Parrish, Olivia Mae Sheppard, Anna Brooke Taylor and Gabriel Scott Willis.
Grade 5 – Olivia Yomi Aoyagi, Gabrielle Amelia Bredin, Timothy Hunter Brogden, Gabrielle Sofia Casey, Greyson Paige Dunn, Nathan Lee Dunn, Grayson Jeffrey Ferguson, John Mark Frazier, Holly Ann Garrett, John Arthur Banks Gaskins, Presley Jamisen Giddens, Mark Emel Hanna, Clare Katherine Harris, Kennedy Elizabeth Holloman, Richard Gordon Kitts, Antonius League Malatesta, Parker Ross Mann, Whitley Kate Moore, Mackenzie Marie Nascimento, Michael Anthony Ortiz, Makenzie Cecilia Simonson, Corbin Joseph Vaughan and Jirahgon Alison Voyles.
Grade 4 – Danielle Marie Ashbey, Ian James Brady, Ethan Dean Brownlee, Sophia Esperanza Calderine-Almanza, Alexander Sullivan Candes, Jillian Marie Casey, Ava Grace Cummings, Rylee Elizabeth Cusack, Aydan Hunter Daughtry, Breanna Douglas, Melaina Jean Gantt, Tariq Mahir Glenn, Caygen Trace Gurley, Noah Reed Highfil, Madison Claire Johnson, Ethan Robert Joyner, Kimberly Estelle Klisiewecz, Ashley Sarah-Elizabeth Lindo, Ella Paige Malzahn, Sydney Allison Matisoff, Juliann Kathleen McFatter, Amari Sanjaya McLean, Erin Frances Metcalfe, Olivia Nicole Mir, Bhakti Mitul Patel, Carly Rose Ramsey, Alyssa Gianna Rocchio, Hudson Ambrose Schwartz, Leah Renee Sheppard, Michael Lee Sherman, Sophia Mae Tremblay Sipes, Kanijay De’essence Snow, Elijah Dillard Spottswood, Savannah Jane Stretch, Andrew Martin Swindells, Christian Theodore White and Kinsey Marie Williams.
Grade 3 – Stephanie Marie Armenakyan, Simon Jacob Bautista, Hugh M. Booker, Ava Taylor Braswell, Reagan Mackenzie Cherry, Samuel Thurston Christian, Janiah Sarah Concepcion, Mikayla Lyn Cusack, Wynston Victoria Daughtry, Jireh Abigail Delcid, Sofia Abigail-Grace Edwards, Braeden Scott Evans, Grey Willis Fuchs, Landon James Hall, Jordan Matthew Halpern, Mariam Hanna, Lola Faye Hansley, William Parker Harris, Addyson Claire Heater, William Garrett Hollyfield, James Brian Irvine, Layla Garyale Johnson, Jesse Scott Kitts, Samantha Nicole Leuser, Sloan Elizabeth Mann, Alexander Jacob McKnight, Gabrielle Lesette Mejia, Bayleigh Ryann Monroe, Olivia Angelise Oltmans, Suhani Mukesh Patel, Sidney Chase Perry, Lillian Josephine Ragland, Molly Ann Roberts, Jayden Matthew Rolon-Ekis, Zwena Ona Sidney, Ethen Michael Smith, Addison Paige Taylor, Grant James Vaughan, Summer Jane Vaughn, Jackson Ray Williams, Landon Glenn Willis, Sierra Raelyn Willis, Alexander Michael Wilson and Kendall Rae Young.
Grade 2 – Addyson Faith Barefoot, Elijah Levi Bautista, Luis Raul Beltran, Caleb Benavides Acosta, Joseph Glenn Boykin, Khloe Marie Braswell, Paisley Elizabeth Braswell, Noah Carmello Clements, Baelyn Lee Clinedinst, Claire Marie Collins, Elliana Elise Cummings, William Robert Denning, Logan Walker Dennis, Marcel Antonio Dillard, Ryleigh Rose Dimoff, Jean-Abel Cece Martin Dramou, Hunter Michael Ellis, Sergei Michaelovich Eng, Gillian Lee Ferguson, Anthony Gonzalez Hernandez, Gabriela Faith Gonzalez, Asher Patrick Goodlock, Abigail Rose Grice, Cade Turner Gurley, Avery LaBarbara Guseman, Chadwick Boyd Harris, Petra Alexandra Hegele, Ella Kayelyn Highfil, Bryson Rayshawn Hinton, Hung Daniel Hoang, Isabella Grace Hoffman, Jacob Edison Honeycutt, Amelia Fortner Johnson, Chloe Grace Johnson, Crissie Elizabeth Keith, Sophia Mary Klisiewecz, Alissa Dena Lee, Nathalie Jazlene LinaresGarcia, Jozie Analia Martinez, Jonathan Tyler Mir, Taylor Madison Monsour, Ava Elizabeth Mullan, Ryan Carter Murphy, Ava Brooke Narron, Gregory Neal Nielsen, Elizabeth-Marie Leonides Ortiz, Maddison Chereka Session, Sorrel Savannah Sicilia, Nathaniel Saraza Stevens, Jaxon Robert Tilley, Ta’Shaun Devon Walker, Jordan Kate Watts, Samaya Zanai Wiggins, Tyler Joshua Williams and Ryder Nash Young.
Grade 1 – Aiden Michael Abbott, Jessica Kaylan Barefoot, Bennett Anne Christian, Peyton Nicole Dahlem, Kyleigh Lauren Deionno, Jonathan Louis Driver, Sara Elizabeth Eaves, Payton Elizabeth Frizzelle, Brooklyn Jae Giddens, Jayden Huynh Gonzalez, Jaylen Ray Graham, Lylah Jacqueline Grimes, William Connor Hamilton, Helen Olivia Horne, Kaydia Lin Ittenbach, Carlee Brooke Johnson, Olivia Stuart Johnson, Wesley Andrew Joyner, Chassidy Mychelle Kepley, Dominic Omar Knight, David Christopher Lawrence, Odis Jasiah LeBron, Anna Katherine Lewis, Kenneth Walker May, Izabell Clare Mayes, Gavin Hunter Monroe, Lexly Rain Montano, Anya Natalie Narveson, Michael James Nix, Inola Kai Oltmans, Ethan Keith Overby, Ian Braun Overby, Shraddha Mitul Patel, Rhemington Chase Perry, Ellie Wimbish Pippin, Joseph Daniel Roycroft, Kaden Marcus Sanders, Drake Kameron Santos, Sarah Elaine Snyder, Katelyn Marie Soika, Hailey Renee Toole, Kayleigh Nicole Walker, Emmett David Wilkins, Jessica Louise Wilson, Elizabeth Marie Winborne, Abigail Reese Wood, Lily Haven Wood, Mallori Reese Woodard, Ethan Young and Cletus William Yow.
Kindergarten – Emery Anahi Cielo Almora Gonzalez, Nea Isabella Alvarez, Bella Armine Armenakyan, Emeline Grace Balderas, Lucas Allen Beasley, Taylor Jean Belvin, Riley Keith Cherry, Elijah Charles Colclasure, Nyla Lazon Compton, Halle Rae Cox, Jeremiah Isaiah Edwards, Madelynn Farmer, Hazel Lashay Fladger, Silas Corbin Fuchs, Makenzie Faith Godwin, Annabella Rose Guevara, Zachary Neal Hoffman, Madyson Victoria Holloman, Logan Elizabeth Hopkins, Cade Hamilton Johnson, Chloe Christine Johnson, Callin Keith, Xiwen Kuang, Gabrielle Anne Lancaster, Ariana Isabel Langston, Mikayla Leigh Leonard, Graydon James Miller, Phoebe Louise Mitchiner, Joshua Derek Mullan, Kate Beyonce Munguia, Ezekiel RobertArnold Oltmans, Samuel Gregory Park, Cayden Raspberry, Kieren Reilly, Michael DeWayne Rhodes, Camden Ray Rose, Caleb Manning Spottswood, Josie Lee Spottswood, Caylee Anne Tyndall, Jake Harrison Vaughan, Asher Obscure Ward, Kendal Layne Watson, Kinsey Savanna White, Blake Murray Williams, Marlon Dee Williams, William Thomas Wilson and Karsen Leigh Young.
Honor Roll
Grade 12 – Brendan Kerry Chipa, Laura Madison Gaddis, Lauren Elizabeth Gates, Michael Patrick Leix, Kelsey Anne Munford, Kaylin Jean Newhart, Meredith Carlee Nouse, Christy Nicole Pullano, Charles Lee Rouse, Dawson Kyle Tippett, Tristan Kee Wellons, Kyle T. Williams, and Cara-beth Nicole Yancey.
Grade 11 – Nathan J. Carroll, Alania M. Crosier, McKenna L. Kersat, Caitlin Elizabeth Miller, Connor Gregory Pulley, Garrett William Richardson, Luke Simon Sullivan and Taylor Leighton Whitley.
Grade 10 – Christian Noah Carter, Amelia Gray Denning, Andrew Lee Fitch, Brooklynne Dawn Godbold, Cole Tanner Gurley, Kayla Dale Ham, Haden T. Hanes, Montrell De’Mond Harris, Crystal Imani Hawkins, Regan Shea Heavey, Jackson Cole Hester, Juliana Hiatt, Alexis M Howell, Madison LeeAnn Ives, Emily Laila Jaen, Jasmine Mary Magenheimer, Nicholas Paul Matthews, Patrick Timothy McCarthy, Martin Missey, Shantwan Fernel Oakley and Alyssa Anne Smith.
Grade 9 – Maysen Alexandra Blake, Ian Myles Bredin, Kiara Christina Concepcion, Caleb Austin Crowell, Naeem Amir Davis, Jacob Cole Denton, Lawrence Lee Flach, Joseph Steven Honeycutt, Ella Tate Jordan, Cameron Slade Lewis, Lillian Rebecca Oakley, Elijah S Rusk, Tylyia London Triggs and Jyciah Victoria White.
Grade 8 – Thomas Wayne Brice, Shelby Laine Casey, Chloe Lynn Marie Garrett, William Alexander Gaskins, Ashlyn Elizabeth Gemberling, Delaney Hope Harris, Joshua Lee House, Henry Griffin Moore, Alissa Norely Munguia-Medrano, Brock Reagan Richardson, Dylan Thomas Sheppard and Emily Grace Williams.
Grade 7 – Michiah Thomas Artis, Elias Nathaniel Ayres, Andy Josue Benavides, Noah Ivan Bernabe, Sydnee Marie Browning, Camden Joel Crocker, Andrew Graham Daughtry, Joseph Brantley Harris, Kelsea Michelle Herring, Jasmyn Rei Hodge, Samuel Joseph Holden, Charlotte Taylor Horne, Chase Tanner Johnson, Mackenzie Elizabeth Johnson, Ciara Beth Kepley, John Henry Lepage, Alexandra Mejia, Megan Sarah Millar, Bennett Thomas Nascimento, Thomas Ethon Barton Noles, Joellen Michelle Pittman, Cameron Grace Pleasants, Alexander James Powers, Drew Sipes, Baylee Madison Smith, Jacob Barr Tremblay, Landon Ryan Walker and Alyssa Lynn Wilson.
Grade 6 – James David Atkisson, Emma Grace Barbour, Serenity Faith Bean, Hope Charlotte Biggers, Lillian Grace Booker, Jacob Michael Brown, Megan Lynn Bruner, Abigail Estelle Cole, Savannah Brianne Deionno, Jayce Riley Denton, Gabriel Angel Diaz, Alyssa Ann Edwards, James Burton Evans, Mario Anthony Hawkins, Kadin Robert Henningham, Brady Andrew Jackson, Christian Alexander Lambert, Deven Zachary Lebow, Harli Paige Lee, Kristina Maxine Liles, Catherine Eliza McLamb, Lucy Judith Montana, Maurelle Moowad, Bryce Montgomery Perkins, Jaycob Alexander Repka, Kayla Jade Robertson, Philip Samuel Sullivan, Jaedyn Christopher Teachey, Kevin Danniel Torres Garcia, Hailey Marie Wagner, Benjamin-Gene Patrick White, Dakota Destiny Williams and Adam Paul Worley.
Grade 5 – Larisa Armenakyan, Samuel Amari Oneil Baker, Randy Lee Bost, Jayvin Donte Bradley, Sabrina Ann Brownlee, Emily Sofia Buffey, Riley Lynn Carpenter, Sarah Mackenzie Czuba, Kailey Marie Foy, Kimberly Estefania Gomez-Gonzalez, Annabelle Marie Guyader, Hunter Thomas Guyader, Leah Wrenn Ham, Willow Rain Justice, Davis Michael Lemons, Talyma Nalla LeRouge, Karsten Daniel Nascimento, Jillian Elizabeth Peedin, Natasha Serrano Patino, Steven Christopher Shirley, Haydn Giovanni Sicilia, MacKenzie Andrea Spicer, Alexander Joseph Tenzler, Rylie Kaye Ward, Lydia Claire Wiggs, Abigail Dawn Wilson, Nivea May’ona Winston and Tanner Rand Woodard.
Grade 4 – Shandon Deshan Atkinson, Claire Elizabeth Atkisson, Jakob Thomas Byrd, Cayley Madison Cochran, Barbara Grace Marie Deans, Av’ion Elyse Dupree, Eliashar Puenta Eguia, DeNyzia Nyree Harvey, Isaiah Martin Hernandez, Lynn Marie Hinson, Andrew Scott Hutchins, MaKayla Denise Knight, William Chesley McGinnis, Zakari Zymere Moore, Amera Renee Murray, Lydia Dawn Register, Emma Louise Repka, Jenian Marie RodriguezDiaz, Autumn Que Shiver, McKenna Taylor Smith, Dustin Trey Stewart, Justin Clay Stewart, Kaniyah Nicole Taylor-McKoy and Camille Grace Wright.
Grade 3 – Christian Alexander Alvarez, Christian James Banks, Emma Brooke Barefoot, Mallory Leigh Beach, Johnny Mac Beasley, Brianna Madison Borras, Joshua Cole Casey, Charles Maverick Coor, Brooke Harrison Dennis, Ethan Russell Fisher, Grace Isabel Gockerell, Preston James Guyader, Gabriella Dawn Hawk, Silas Ty Ittenbach, Isaac Hussen Kepley, Kailey Juliet Lambert, Felix Isaiah LeBron, Chelsea Blake Lee, Vincentius Thomas Malatesta, Ryder Russell McClelland, Elizabeth Helen McGinnis, Kadynce Rose Mittleider, Jonah Mitchell Monistere, Hailey Sue Murphy, Preeti Sanjay Patel, Bradley Thomas Radford, Jonah Jean-Guy Rancourt, Presley James Schragel, Grayson Fernando Sicilia, Nathan Michael Soika, Zachary Brant Spicer, Kendall Paige Surratt, Mckenzie Taylor Ward, Kiersten Diane Wellbrook, Jeriah Oshea White, Mary Elizabeth Wiggs and Kaytlin Anne William.
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