Honor Roll: Smithfield-Selma High School

Smithfield-Selma High School has announced its Principal’s List and Honor Roll for the second nine weeks of school.
Principals List
Grade 9 – Natalie Aleman, Ramon Antoio Olgaih, Yameli Avila, Giselle Avila-Rosas, Dannys Ayala, Daniel Barton, Taylor A. Bowling, Nathaniel Brindle, Genevive Brindle, Emily Byrum, Christopher Cepin, Olivia Clark, Fernando Cruz, Larissa Davis, Ethan De Smet, Dante Dextre, Ethan Douglas, Peter Duca, Catherine Flynn, Christina Fox, Gizzell Franco, Maria Franco, Jennifer Garcia-Ortega, Isaac Gichuru, Juan Gonzalez-Rodriguez, Leslie Granados, Xavier Hercules, Jasmine Hernandez, Erich Hess, Anna Hill, Garret Hill, Rickie Hill, Miracle Holder, Trinity Holder, Jaimek Humpherey, William Ibarra, Judah Jenkins, Lindsay Johnson, Fiona Kincaid, Isabella Leonard, Colin Macdougall, Anna Makey, Cristina Martinez-Mata, Dakeyli Mateo, Cooper Mello, Maisy Miller, Zack Moore, Mary Mullins, Shuhud Mustafa, Kaylee Myer, Rosalinda Nunez Enriquez, Sergio Parejo, Alfonso Pena-Velasco, Cristina Prieto, Oscar Reyes, Ryan Runion, Brayan Sanchez-Enriquez, Jagwinder Sandhu, Angelina Schule, Syndrena Seaton, Brody Stewart, Ashley Terrill, Sophia Torres, Caleb Tremblay, Makenna Tunage, Delanie Vanchoff, Bryan Villanneva, Elijah Weir, Jacob Whittingon, Joshua Williams, Kaitlyn Williams, Kailey Wiseman and Madelina Woodall.
Grade 10 – Gurkeerat Baines, Jenna Baker, Alexis Bojorquez-Armenta, Areli Garcia-Melchor, Jacob Gibbons, Summer Hawkins, Emma Horne, Myiah King, Keahra Leandre, Alexandra Ledoux, Xiao Fei Lei, Katherine Ann Lentz, Nathaniel Liter, Samuel Moore, Elizabeth Odell, Daohne Ortiz-Botell, Anna Peedin, Kenia Perez-Melchor, Maya Rentes, Gregorio Rico-Negrete, Madison Rivenbark, Merideth Sanchez, Vanesa Sanchez-Torres, Manjinder S. Sandhu, Autumn Sharp, Nathan Andrew Topoly, Makayla Towns, Alexander James Vick, Amy Vollmer, Emily Wooters and Jason Yang.
Grade 11 – Autumn Aligood, Natalie Amaya, Lane Baggett, Adam Bailey, Josh Baker, Keron Barber, Sarah Berger, Elizabeth Renee Blair, Kayla Canady, Lindsay Rae Corbett, Paige Creech, Samantha Davis, Leigh Dement, Marcia Garcia-Ortega, John Yates Hamilton, Natalie Hill, Lari Johnson, Biannca Jones, Ruby Jaen Juarez, Logan Lee, Ryan Lee, Deionte Lowe, Carol Matheny, Chauntea McClaine, Cristina Melchor-Ortiz, Ranine Mohamed, Nkemdirim Obodo, Briscyda Partida, Rachel Pazur, Bryson Peacock, Akira Pearce, Laura Price, Olivia Price, Jose M Prieto, Gwyn Reece, Sarah Reichard, Joalyn Rodriguez, Christian Rodriguez, Megan Marie Rogers, Jennifer Sanchez Hernandez, Dominic Sapoch, Ricardo Soto-Lopez, Alyssa Stanley, Kiniah Street, Olayo Velez, Alexis White, Anna Wright and Maggie Wright.
Grade 12 – Angela Acton, Kiara Adorna, Gabriela Agvilar, Sara Altman, Tania Arebalo, Daley Baker, Emily Bates, Summer Daniels, Jasmin Diaz, Tabitha L. Ducey, Ethan C Fanlconer, Bryce K. Gandolph, Diana Guttuso, Mercedes Gruber, Kristen Heath, Reagan Howell, Chandler Lasater, Ashley Lee, Aubrie Leonard, Yolanda Marida Harvey, Destiny A. McDaniel, Rawl Menjivar, Hayden James Molokach, James Henry Moore, Cassie Munday, Kaitlyn Parrish, Shannon Parrish, Benjamine Powell, Mikayla Rabil, Margaret Riley, Ayarah Sanders, Rachel Sellers, Bobby Shreiner, Johanna Torres, Kelsi Urban, Stephen Ward, Nadia Whitaker and Ariana Wieland.
Honor Roll
Grade 9 – Anselmo Antunez, Nakiya Austin, Giselle Beltran, Alasa Bethea, Valerie Blanc Mendoza, Marissa Blanco, Emily Brown, Mystic Casillas, Ricky Cedillo Garcia, Christina Cox, Kenneth Cramer, Fernando Cruz, Ethan Douglas, Peter Duca, Damarius Enriquez, Travon Evan-Ross, Tatiana Farmer, Colby Fletcher, Diego Flores-Ortiz, Gizell Franco, Maria Franco, Delcy Fuentes, Zaida Garcia, Andrea Garcia Mendoza, Asia George, Titus Gipson, Ricky Gonzalez Warner, Madeline Grimes, Carizma Groves, Mikael Guerrero, Sha’Kerr Howard, Kyra Joyner, Celeste Larios Flores, Violet Lassiter, Olga Liberto, Ryan Lopex-Ibarra, Jose Lunar Prieto, Aaliyah McDaniel, Morgan Monroe, Kay Barrera Morales, Oseas Oseas Melendez, Denzel Palacios, Deborah Pinion, Brandy Powell, Oscar Reyes, Halle Rivas, Jose Ruiz-Mijares, Brayan Sanchez-Enriquez, Vadrian Sanders, Aniyah Stancil, Robert Tetrault, Alyssa Villeda and Jamariya Williams.
Grade 10 – Michael Dodge Aguilar-Zavala, Gamaliel Yulian Alva, Kevin Avila, Astrid Baide, Jenna Baker, Jasmine Olivia Banda, Marlon A. Banegas, Jason Barefoot, Dalton C. Batten, Edgar Blanco, Bessy Bojas, Makelle Bryant, Kristen W. Bundy, Mitchell Curtis, Michael Curtis, Matthew Lee Friend, Quinton George, Jacob Gibbons, Karen Gonzales, Angel Guyman-Garcia, Brandon Hammon, McKenna Harris, Tony Helis, Brianna Hockaday, Aaliyah Holden, Summer How Kias, Nubia Jaramillo, Kathryn Jenkins, Brittany Kennon, Brandon LeCathe Linear, Amy Marquez, Esmerelda Martinez-Trejo, Promise McNeill, Noelia Medina Rodriguez, Chandler Meredith, Tavia Mickens, Paeton Moody, Reyna Ortuno Hernandez, James Paschall, Kenia Perez-Melchor, Haley Powell, Jennifer Ramirez-Arellano, Chritian Sanchez-Morales, Vanesa Sanchez-Torres, Madrik A Sanders, Jamie L. Schneider, Shalaya Singletary, Christopher Joel Soto-Lopez, Kahil Amorri-Niger Sykes, Jaylen Traynham, Adriana Veloz-Carranza, Devonte’ Whaley and Jessica Wojak.
Grade 11 – Nada Algafni, Terrance Altman, Elizabeth Renee Blair, Taya Bryant, Eudocio Callejas Jr., Lillian Canady, Brittney Caporale, Rachelle Castillo, Erich Coleman, Gipsy Cordero-Rosas, Juan Galindo, Ketevan Grigalashvili, Jack Wange Guo, Jasmine Chantel Hocutt, Krista Holland, Timothy Honeycutt, Nautyca Jett, Jacqueline Jiminez-Polio, J. Wade Jones, Hee Joo Kim, Jacob Lee, Logan Lee, Rachel Lee, Ryan Lee, Deionte Lowe, Carol Matheny, Chauntea McClain, Zackary McPherson, Terisa Olivan, Brigitte Partida, Keohn Peacock, Alejandro Ponce-Fuentes, Omar Renteria, Paige Nicole Rice, Kyler Scott, Kayla Smith, Bradlee T. Snow, McKayla Ward, December Watson and Leane Wilson.
Grade 12 – Jonatham Baileg, Malcom Barnes, Skylar Baxley, Mackenzie Beasley, Torren Bethea, Austin Blackman, Lizbeth Bonilla-Jaramillo, Trevor Branch, Juan Cano Pollard, Emily Canter, Damon Capps, Victor Carrasco, Kristin Chappell, Dylan Dacey, Kate Dacis, Cole Davis, Felipe Margarita Escamilla, Nicole Taylor Ferebee, Alannah Jaei Flowers, Noe Gudino-Torres, Ryan Hess, Jazzmayne Hester, Russell Lee Holder III, Charlie Horne, Clarissa Houghtaling, Jazmin Jaramillo-Piedra, Daisy Rose Johnson, Justin Jones, Mullie Lane, Culby Langley, Chandler Lasater, Ashley Lee, Gabriella Lowe, Tatyana McElveen, Sheila Nicole Menjivar, Darius Noilan, Meghan O’Brien, Faith O’Dell, Karina Ramirez, Jacob Renfrow, Linda Rivera, Gavin Russell, Amber Scoggins, Steven Taylor, Jessice Thomas, Maxie Turner, Tyrell Tyson, Thomas Woodall and Matos C. Yindry.
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