Honor Roll: Powhatan Elementary School

Powhatan Elementary has announced its Principal’s List and Honor Roll for the second nine weeks of school.
Principal’s List
Grade 4 – Everett Alston, Dylan Carraway, Alexander Church, Chase Desiata, Dulany Doyle, Oskar Ejlersen, Landon Evans, Owen Fitzsimmons, Madeline Gutierrez, Lucas Hatch, Evan Herman, Claire Hill, Connor Josefsberg, Greer Lee, Emily Mahoney, Sydney McCain, Sadie McDuff, Rachel Miura, Anneliese Passant, Carlie Pope, Maddy Pruett, Kiera Pulczinski, Lauren Sayers, Kaya Sikaneta, Caden Tuthill and Ryals Wells.
Grade 5 – Cameron Adams, Olivia Atkins, Andrew Avery, McKena Barrow, Katie Bass, Gionna Bean, Parker Bye, Addison Corl, Liam Donohue, Dylan Drake, Ford Evans, Nour Issa, Taylor Kinyo, Haley Lee, Connor Marsh, Katie Mason, Samantha Melvin, Zoe Muti, Madeline Quinn, Caroline Raggio, Ella Rauseo, Hannah Tatum, Mary Thomas, Will Thomas, Evelyn Trabocco, Jackson Tyler and Addison Walters.
Honor Roll
Grade 4 – Deises Acevedo Morales, Kathryn Adams, Samantha Blasi, Jada Bobbitt, Parker Byrd, Annalise Call, Joshua Clark, Jaimie Cortez, Lily Davis, Robert Foreman, Maxxim Gonzalez, Ayden Gray, James Griffin, Kellan Gregory, Alexandra Hiller, Jay’Shon Hinton, Lindsey Ivey, Fatima Jimenez, Eva Jones, Kaylee Jones, Micah Kavulick, Walter Kennedy, Karis Lanier, Emoree Liriano, Tyler Long, Fiona Manchec, Christopher Mejia-Reyes, Kayleigh Menno, Halayna McNutt, Gabriel Metcalf, Arianna Mills, Sabreen Mohamed, Andrew Pugh, Gavin Scott, Braeden Sharp, Terri Sinclair, Kayley Sieroslawski, Alex Spencer, Aiden Stephenson, Marlee Stump, Saniya Summerville, Alexa Taylor, Rylee Tomlinson, Will Vander Ploeg, Anna Waring, Jacsen Whitaker and Brody Wiggins.
Grade 5 – Trey Aldridge, Matthew Aldstadt, Brandon Andersen, Aubrey Bamford, Dominic Blasi, Venus Bonifacio, Burke Borelli, Shamiah Bunch, Jayden Carter, Malachi Chavis, Kaeleigh Crowley, Cole Daigle, Christopher Demchak, Cameron Desiata, Kopper DiNubila, Hailey Evans, Connor Flannery, Jack Foy, Averie Fultz, Drew Granger, Alexander Gray, Emma Marie Hill, Kennedy Holder, Khadijeh Issa, Tre’ Jackson, Sufiya Kamalpasha, Krishna Katuru, Michaela Lombardo, Ronan Manchec, David Martin, Payton McCallister, Olivia McDuff, Noah Mallion, Carson Martin, Kayleigh Martinez, Gavin Morgan, Luke Nixon, Samara Portillo, Chandler Price, Nicholas Rodriguez, Matthew Shank, Amy Grace Thomas, Cheyanne Thomas, Thompson White and Ryan York.
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