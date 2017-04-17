Honor Roll: McGee’s Crossroads Elementary

McGee’s Crossroads Elementary School has announced its Principal’s List and Honor Roll for the second nine weeks of school.
Principal’s List
Grade 4 – Jelan Alexander, Katelyn Avery, Riley Baker, Attelyn Chachkes, Jocelyn Chavez, Braylee Despaw, Madeline Evans, Morgan Fulford, Jayden Gary, Sydnie Goulet, Erika Gudino, Lacy Hart, Kolby Jarman, Michel Jimenez-Flores, Hannah Mabry, Kennedy Mack, Colby Nelson, Amiya Powell, Keeghan Proulx, Makayla Proulx, Jazmin Rummel, Starlee Vega-Rodriguez, Isabel Sherman, Stone Strickland, Landon Tetreault, Jenna Underwood, Christopher Whittaker and Oliver Wicker.
Grade 5 – Gracie Barbour, Zoe Barden, Hayden Currin, Olivia Greene, Ella Heath, Selena Heath, Matthew Kleber, Jonatan Mendoza Vega, Aaron Painter, Nova Pepler, Cameron Rouse, Braden Sanders, Patrick Schmidt, Colby Stephens, Kolleen Tyndall, Taylor Williams, Elijah Wright, Aubrey Young and Kevin Zheng.
Honor Roll
Grade 4 – Leah Adams, Noel Alford, Reagan Adams, Diego Aguirre Fletes, Evie Baggett, Madison Ballard, Emma Beckers, Rachel Brocco, Paige Brown, Olivia Byrd, Lisa Castello, Faith Chapman, Emmanuel Cardenas-Gonzalez, Gerardo De Labra-Saucedo, Hailey Denning, Katie Earp, Laurissa Edwards, Lillie Ann Gallagher, Celeste Gomez-Cruz, Liam Hanrahan, Logan Hardaway, Alexa Hernandez, Vanessa Hodge, Owen Lee, Kaylee Norris, Michelle Nguyen, Reese Penny, Lizbeth Rodriguez-Rivera, Davion Sanders, Spencer Seay, Ayanna Sene, Sydney Springle, Joshuah Swanger, Jadon Sutton, Erik Tirado-Ruiz, Emrey Tudor, Aiden Wachter, , Kyndra Webber, Isaiah Wesley and Scott Zitzmann.
Grade 5 – Kolten Andrews, Josie Barbour, Andrew Brock, Emily Buckler, Jackson Dallin, Emma Davis, Madyson Denning, Lillie Ann Dolan, Bishop Fedor, Austin Forgione, Brandon Freeman, Angel Gonzalez-Jimenez, Cesar Gonzalez-Jimenez, Jimmy Griffin, Maria Guerrero-Apolinar, Laura Hall, Alex Hardaway, Logan Harris, Elijah Hoffman, Ja’Naya James, C.J. Lee, Jordan Lindsay, Estefania Luis-Cortes, Chase Massey, Keilly Mendoza, Kylie Moore, Isabelle Negron, Drake Parrish, Peyton Parrish, Jerred Peacock, Camden Pendergraph, Cathryn Pennell, Andrew Picariello, Carmen Pitman, Kaitlyn Price, Bryanna Ray, Ja’Nasha Robinson, Miranda Rose, Yunesca Rudon, Addison Ruppel, Saniya Saunders, Braelyn Searles, Robbie Sexton, Wyatt Singletary, Q’mauri Smith, Beau Sosa, Sara Todd, Allison Vanater and Guadalupe Villasenor.
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