PAC-6 all-conference teams for fall sports

The PAC-6 Conference has announced its all-conference lists and player and coach of the year awards in all fall sports.
Cardinal Gibbons won the most conference titles, taking boys and girls cross country, girls tennis, boys soccer and volleyball. Hillside won the football crown. The PAC-6 does not hold its own girls golf championship but Cardinal Gibbons won its Carolina Central Conference title.
It was a good postseason for the PAC-6. Cardinal Gibbons won the girls cross country title, was third in boys cross country and went to the 4A East final in girls tennis. East Chapel Hill made it to the 4A East final in boys soccer.
CROSS COUNTRY
Girls’ Runner of the Year: Katharine Priu, Cardinal Gibbons
Girls’ Coach of the Year: Nicholas Mangum, Cardinal Gibbons
All-conference (in order of finish): Katharine Priu, Cardinal Gibbons; Sloan Walter, Cardinal Gibbons; Marissa Bishop, Cardinal Gibbons; Caroline Todd, Cardinal Gibbons; Molly McGowan, Cardinal Gibbons; Annie Pierce, Cardinal Gibbons; Jordan Landis, Riverside; Emily Juel, East Chapel Hill; Morgan Ribisl, East Chapel Hill; Hayden Callahan, Cardinal Gibbons.
Boys’ Runner of the Year: Connor Lane, Cardinal Gibbons
Boys’ Coach of the Year: Nicholas Mangum, Cardinal Gibbons
All-conference (in order of finish): Connor Lane, Cardinal Gibbons; Sam Thornton, Cardinal Gibbons; Sam Grelck, Cardinal Gibbons; Quinton Meyer, Jordan; Matthew Staehle, Jordan; Chris Hassel, East Chapel Hill; Jared Eytcheson, Cardinal Gibbons; George Hotelling, East Chapel Hill; Tyler Stephens, Cardinal Gibbons; Lowell Hensgen, Cardinal Gibbons.
FIELD HOCKEY
Player of the Year: Kila Hancock, East Chapel Hill
Coach of the Year: James Jefferson, Jordan
All-conference: East Chapel Hill’s Kila Hancock, Maddie Creatore, Reilly Reed, Isabel Long, Sasha Bull and Caroline Hayter; Cardinal Gibbons’ Georgia Kelso, Cassie New, Annie Williams, Claire Latour, Elizabeth Wilson and goalkeeper Mia Barbieri; Jordan’s Delaney Parfitt, Gena Ntirugelegwa, Kelly Teseny and Amber Ashman; Riverside’s Madison Nitching, Grace Walters and Molly Woods.
FOOTBALL
Coach of the Year: Ray Harrison, Hillside
Offensive Back of the Year: Jamal Currie-Elliott, Hillside
Offensive Lineman of the Year: Noah Fitzgerald, Cardinal Gibbons
Defensive Lineman of the Year: Kennan Soloman, Person
Defensive Back of the Year: Aaron McCullough, Hillside
All-conference:
QB: Anton Stoneking, Cardinal Gibbons; Randy Trice, Hillside. (Honorable mention: Ben Miller, Jordan)
RB:Dalen Spruill, Cardinal Gibbons; Jamal Currie-Elliott, Hillside; Sincere Parker, Jordan; Jack Biestek, Cardinal Gibbons; Tyrique Wright, Person. (Honorable mention: Fredrick Harris, Person; Derek Mahone, East Chapel Hill)
TE: David Madznanyika, Hillside; Justin Obie, Person.
WR: Kevin Petterson, Jordan; Alex Kuzy, Cardinal Gibbons; Grayson Lemon, Cardinal Gibbons; Caleb Harrington; Dontavian Smith, Person; Cade Barnhill, Northern Durham. (Honorable mention:Will Schimdt, East Chapel Hill)
C: Jaylen Laws, Hillside; Noah Fitzgerald, Cardinal Gibbons. (Honorable mention: Kent Vines, Jordan)
OT: Justin Clemons, Hillside; Cameron Loy, Cardinal Gibbons; Will Walker, Person; Marshall Hoefling, Cardinal Gibbons. (Honorable mention: Mujahid Turner, East Chapel Hill; Tyrick Sweenie, Northern Durham)
OG: Matthew Curry, Hillside; Joshua Harris, Person; Jack Bowler, Cardinal Gibbons; Blane Latta, Northern Durham. (Honorable mention: Christopher Canter, Person; Jamel Forbes, Jordan)
DE: Jeff Gunter, Riverside; Keenan Solomon, Person, Christian Gruebel, Cardinal Gibbons, Nelson Lee, Hillside. (Honorable mention: Carl Fowler, Northern Durham; Montrell Webb, Northern Durham)
DT: Jordon Riley, Riverside; Khalil Hatchett, Person; David Gray, Hillside; Michael Thompson, Jordan; Jaden Davis, Riverside. (Honorable mention: Alex Bates, Cardinal Gibbons; Brandon Henderson, Cardinal Gibbons; Dymir Watson, Hillside)
LB: Aaron McCollough, Hillside; Dallas Watson, Northern Durham; Zack Ellis, Person; Thomas Gongs, Northern Durham; Deion Williams, Hillside; Kirkland McKenzie, Jordan. (Honorable mention: Brendon Edgerton, Hillside; Trevor Kirsch, Cardinal Gibbons; Brandon Hicks, Cardinal Gibbons)
CB: T.J. Hall, Hillside; Jarrell Hallmon, Northern Durham; Zion Harris, Riverside; Derrick Neville, Northern Durham; Hunter Caro, Cardinal Gibbons; Justin Hughes, Hillside. (Honorable mention: Nazz Smith, Person)
S: Jaylan Burton, Northern Durham; Alex Gravitt, Person; Zakee Simmons, Hillside; Corey Mitchell, Hillside. (Honorable mention: Patric Harris, Northern Durham; Ryan Odum, Riverside; Marcel Smith, Cardinal Gibbons; William Prevost, Cardinal Gibbons)
P: Will Schmidt, East Chapel Hill; Marcel Smith, Cardinal Gibbons; Drew Clayton, Person; Ati Bender, Jordan.
K: Riley Meyer, Cardinal Gibbons; Hunter Malsch, Northern Durham. (Honorable mention: Will Schmidt, East Chapel Hill)
ST: Dontavian Smith, Person; Jaylan Burton, Northern Durham. (Honorable mention: Caleb Harrington, Hillside)
BOYS SOCCER
Player of the Year: Gene Garrett Peters, Jordan
Coach of the Year: Don Jones, Jordan
Sportsmanship Award: Hillside
All-conference: Jordan’s Gene Garrett Peters,Carlos Ortiz, Luke Beamer, Ernir Fjolvarsson, Spencer Barbera and goalkeeper Lee Folger; Cardinal Gibbons’ Nelson Zimmerman, Jackson Hollenbach, Dylan Lane, Jack Donovan, Ben Page and goalkeeper Patrick Monahan; East Chapel Hill’s Ralph Nayo, Ben Delgado, Jeffrey Solis and Collins Alexander; Riverside’s Anthony Argueta, Jordan Wilson and Zach Litzinger; Northern Durham’s Matt Cutler, Rigoberto Villapandal and Frank Chavez; Hillside’s Daniel George.
Honorable mention: Jordan’s Ben Mountain and Leyonne Howell; Cardinal Gibbons’ Connor Shaw, Danny Gigliotti and Jack Zarnick; East Chapel Hill’s Taylor Greeno and Chris Balog; Riverside’s Brayan Bustillo, Ethan Crichlow, Lewis Reo and goalkeeper Matt Schutz; Northern Durham’s Bryan Velasquez, Imer Radamonovic, Enrique Cienega and Carlos Salazar.
GIRLS TENNIS
Player of the Year: Savannah Bright, East Chapel Hill
Coach of the Year: Andrew Tuttle, Cardinal Gibbons
All-conference singles: Cardinal Gibbons’ Lizzie Galush, Jenna Knors, Caroline Igo, Karen Galush, Kate Freed and Emma Kruger; East Chapel Hill’s Savannah Bright and Victoria Jones; Riverside’s Janae Andrews; Jordan’s Abby Furman; Northern Durham’s Cassie Allen; Hillside’s Joy Parker.
All-conference doubles: Cardinal Gibbons’ Karly Fitzgerald and Kristen Fitzgerald; East Chapel Hill’s Isabel Green, Sarah McClanahan, Ellie Kim and Gabby Dimonte; Riverside’s Sophie Bischoff and Lauren Laughton; Jordan’s Esme Wheeler and Amelia Steinbach; Person’s Kayla Tillman and Hannah Holt
VOLLEYBALL
Player of the Year: Courtney Jackson, Person
Coach of the Year: Logan Barber, Cardinal Gibbons
Sportsmanship Award: Riverside
All-conference: Cardinal Gibbons’ Molly Dalton, Delaney Hahn and Abby Crawford; East Chapel Hill’s Zoe Dinkins, Grayson Walter and Jackie Broz; Jordan’s Emma Taylor and Olivia Rodriguez; Northern Durham’s Alyssa Stone; Person’s Courtney Jackson and Hailey Long; Riverside’s Darby Heflin and Kelli Autry.
Honorable mention: Cardinal Gibbons’ Joya Libbus and Caroline Dozier; Northern Durham’s Ashley Clayton and McKenzie McCullen; Person’s Avery Bowman
FINAL PAC-6 STANDINGS
Boys Cross Country
Team
Score
1. Cardinal Gibbons
22
2. Jordan
50
3. East Chapel Hill
61
4. Person
135
5. Riverside
137
6. Northern Durham
173
Hillside
N/A
Girls Cross Country
Team
Score
1. Cardinal Gibbons
15
2. East Chapel Hill
55
3. Jordan
95
4. Riverside
102
5. Northern Durham
140
Hillside
N/A
Person
N/A
Football
Team
Conf.
Overall
1. Hillside
6-0
9-2
2. Cardinal Gibbons
5-1
12-2
3. Northern Durham
4-2
5-7
4. Person
3-3
7-5
5. Riverside
2-4
4-7
6. Jordan
1-5
1-10
7. East Chapel Hill
0-6
1-10
Boys Soccer
Team
Conf.
Overall
1. Jordan
11-1
13-7-1
2. Cardinal Gibbons
10-1-1
15-3-3
3. East Chapel Hill
8-3-1
16-6-3
4. Riverside
6-6
13-9
5. Northern Durham
4-8
7-13-1
6. Person
2-10
4-14
7. Hillside
0-12
1-13
Girls Tennis
Team
Conf.
Overall
1. Cardinal Gibbons
12-0
25-1
2. East Chapel Hill
10-2
14-3
3. Riverside
8-4
9-7
4. Jordan
6-6
6-7
5. Person
6-8
8-14
T6. Northern Durham
1-11
1-11
T6. Hillside
1-11
1-11
Volleyball
Team
Conf.
Overall
1. Cardinal Gibbons
12-0
21-8
2. Person
10-2
22-3
3. East Chapel Hill
8-4
13-10
4. Jordan
5-7
8-15
5. Northern Durham
4-8
9-13
6. Riverside
3-9
9-13
7. Hillside
0-12
3-13
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