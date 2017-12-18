NCAC all-conference teams, 2017-18

The North Central Athletic Conference has announced its all-conference lists and player and coach of the year awards in all fall sports.
Franklin Academy won conference titles in boys soccer, girls tennis and boys and girls cross country. Roxboro Community took home the NCAC volleyball title and Falls Lake Academy claimed the girls golf crown.
BOYS SOCCER
Player of the Year: Zachary Hanson, Franklin Academy
Goalkeeper of the Year: Marco Rodriguez, Franklin Academy
Coach of the Year: John Crosland, Franklin Academy
All-conference: East Wake Academy: Drake Weatherspoon, Caleb Jordan, Aiden Hawkins. Falls Lake Academy: Steven Keaerney. Franklin Academy: Zach Hanson, Christian Fitzgerald, Daniel Magen, Jaxon Moseley, Tyler Olarte, Jake Steinberg. Oxford Prep: Drew Crumpler, Aymen Alashmli, Whitt Daniel, Emanuel Guittierez. Roxboro Community: Luke Allen, Bryson Pleasant. Vance Charter: Cody Winstead. Voyager Academy: Mason Kosik, Hunter Miller, Caleb Futrell, Ethan Hubrick, Spencer Chwalik.
Honorable mention: East Wake Academy: Will Aiken, Garrett Bradshaw. Falls Lake Academy: Wilson Holcombe, Kyle Graham. Franklin Academy: Luis Peters, Walker Bond. Oxford Prep: Ethan Collins, Daniel Gillis. Roxboro Community: Noah Wilkins, Jon Mussatti. Vance Charter: Carson Long.
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VOLLEYBALL
Player of the Year: Mackenzi Thornburg, Roxboro Community
Coach of the Year: Meagan Kimbrough, Roxboro Community
All-conference: East Wake Academy: Antonia Kearney, Sarah Heffner. Falls Lake Academy: Hannah Collier, Macey Sammons, Chase Teal. Franklin Academy: April Wiseman, Mackenzie Bademian, Kiley Hughes. Oxford Prep: Olivia Brown. Roxboro Community: Mackenzi Thornburg, Hannah Hawkins, Jordan Taylor, Peyton Gentry. Vance Charter: Margaret Bobbitt. Voyager Academy: Caitlin Leggett, Katie McLamb
Honorable mention: East Wake Academy: Kristen Seavy, Piper King. Falls Lake Academy: Lauren Montren. Roxboro Community: Grace Hawkins, Kenley Long.
CROSS COUNTRY
Boys Runner of the Year: Zach Bunner, Franklin Academy
Girls Runner of the Year: Caitlyn Burkett, Franklin Academy
Boys Coach of the Year: Guy Catlin, Voyager Academy
Girls Coach of the Year: Beth Martin, Franklin Academy
Boys all-conference: 1. Zach Bunner, Franklin Academy; 2. Aaron Rovnak, Franklin Academy; 3. Brian Sause, Voyager Academy; 4. Karson McKenzie, Roxboro Community; 5. Bunner Wertz, Franklin Academy; 6. Jeddy Waldon, Franklin Academy; 7. Nathan Metcalf, Oxford Prep; 8. Michael Kariher, Voyager Academy; 9. Cameron Chase, Roxboro Community; 10. Sam Williamson, Voyager Academy.
Girls all-conference: 1. Caitlyn Burkett, Franklin Academy; 2. Audree Catlin, Voyager Academy; 3. Sam Burr, Franklin Academy; 4. Rosie Scott-Benson, Voyager Academy; 5. Catherine Slack, Oxford Prep; 6. Taylor Roberts, Franklin Academy; 7. Leah Given, Franklin Academy; 8. Hannah Franklin, Franklin Academy; 9. Bailey Credle, Voyager Academy; 10. Sydney Fryman, Roxboro Community.
GIRLS TENNIS
Player of the Year: Morgan Blount, Voyager Academy
Coach of the Year: Gregg Duffym Franklin Academy
All-conference: Franklin Academy: Danielle Park, Jessica Faulkner, Ashlynn Stephan, Niamh Stephan, Sydney Sibillia, Kali Sibillia. Voyager Academy: Morgan Blount, Katerina Lamm, Molly Kate Stone, Mary Bowen Barringer. Roxboro Community: Sarah Vetti, Meredith Harris.
GIRLS GOLF
Player of the Year: Anna Teer Barringer, Voyager Academy
Coach of the Year: Chris Teague, Falls Lake Academy
All-conference: 1. Anna Teer Barringer, Voyager Academy; 2. Sara Vaught, Falls Lake Academy; 3. Beth Vaught, Falls Lake Academy; 4. Sydnie Averette, Falls Lake Academy; 5. Morgan Oakley, Falls Lake Academy; 6. Carly Jarvis, Franklin Academy; 7. Megan Saunders, Franklin Academy; 8. Hannah Brewer, Oxford Prep; 9. Katie Tobin, East Wake Academy; 10. Katie Horan, East Wake Academy.
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