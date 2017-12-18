Franklin Academy's Christian Fitzgerald chases down a pass as Bishop McGuinness's Nick Desalvo (11) pressures. The Franklin Academy Patriots played against the Bishop McGuinness Villains in the 1A NCHSAA State Championship in Raleigh on Saturday, November 18, 2017. Bishop McGuinness won the game 2-0.
Franklin Academy's Christian Fitzgerald chases down a pass as Bishop McGuinness's Nick Desalvo (11) pressures. The Franklin Academy Patriots played against the Bishop McGuinness Villains in the 1A NCHSAA State Championship in Raleigh on Saturday, November 18, 2017. Bishop McGuinness won the game 2-0. Ray Black III newsobserver.com
Franklin Academy's Christian Fitzgerald chases down a pass as Bishop McGuinness's Nick Desalvo (11) pressures. The Franklin Academy Patriots played against the Bishop McGuinness Villains in the 1A NCHSAA State Championship in Raleigh on Saturday, November 18, 2017. Bishop McGuinness won the game 2-0. Ray Black III newsobserver.com

High School Sports

NCAC all-conference teams, 2017-18

By J. Mike Blake

mblake@newsobserver.com

December 18, 2017 09:19 PM

UPDATED December 18, 2017 09:31 PM

The North Central Athletic Conference has announced its all-conference lists and player and coach of the year awards in all fall sports.

Franklin Academy won conference titles in boys soccer, girls tennis and boys and girls cross country. Roxboro Community took home the NCAC volleyball title and Falls Lake Academy claimed the girls golf crown.

BOYS SOCCER

Player of the Year: Zachary Hanson, Franklin Academy

Goalkeeper of the Year: Marco Rodriguez, Franklin Academy

Coach of the Year: John Crosland, Franklin Academy

All-conference: East Wake Academy: Drake Weatherspoon, Caleb Jordan, Aiden Hawkins. Falls Lake Academy: Steven Keaerney. Franklin Academy: Zach Hanson, Christian Fitzgerald, Daniel Magen, Jaxon Moseley, Tyler Olarte, Jake Steinberg. Oxford Prep: Drew Crumpler, Aymen Alashmli, Whitt Daniel, Emanuel Guittierez. Roxboro Community: Luke Allen, Bryson Pleasant. Vance Charter: Cody Winstead. Voyager Academy: Mason Kosik, Hunter Miller, Caleb Futrell, Ethan Hubrick, Spencer Chwalik.

Honorable mention: East Wake Academy: Will Aiken, Garrett Bradshaw. Falls Lake Academy: Wilson Holcombe, Kyle Graham. Franklin Academy: Luis Peters, Walker Bond. Oxford Prep: Ethan Collins, Daniel Gillis. Roxboro Community: Noah Wilkins, Jon Mussatti. Vance Charter: Carson Long.

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VOLLEYBALL

Player of the Year: Mackenzi Thornburg, Roxboro Community

Coach of the Year: Meagan Kimbrough, Roxboro Community

All-conference: East Wake Academy: Antonia Kearney, Sarah Heffner. Falls Lake Academy: Hannah Collier, Macey Sammons, Chase Teal. Franklin Academy: April Wiseman, Mackenzie Bademian, Kiley Hughes. Oxford Prep: Olivia Brown. Roxboro Community: Mackenzi Thornburg, Hannah Hawkins, Jordan Taylor, Peyton Gentry. Vance Charter: Margaret Bobbitt. Voyager Academy: Caitlin Leggett, Katie McLamb

Honorable mention: East Wake Academy: Kristen Seavy, Piper King. Falls Lake Academy: Lauren Montren. Roxboro Community: Grace Hawkins, Kenley Long.

CROSS COUNTRY

Boys Runner of the Year: Zach Bunner, Franklin Academy

Girls Runner of the Year: Caitlyn Burkett, Franklin Academy

Boys Coach of the Year: Guy Catlin, Voyager Academy

Girls Coach of the Year: Beth Martin, Franklin Academy

Boys all-conference: 1. Zach Bunner, Franklin Academy; 2. Aaron Rovnak, Franklin Academy; 3. Brian Sause, Voyager Academy; 4. Karson McKenzie, Roxboro Community; 5. Bunner Wertz, Franklin Academy; 6. Jeddy Waldon, Franklin Academy; 7. Nathan Metcalf, Oxford Prep; 8. Michael Kariher, Voyager Academy; 9. Cameron Chase, Roxboro Community; 10. Sam Williamson, Voyager Academy.

Girls all-conference: 1. Caitlyn Burkett, Franklin Academy; 2. Audree Catlin, Voyager Academy; 3. Sam Burr, Franklin Academy; 4. Rosie Scott-Benson, Voyager Academy; 5. Catherine Slack, Oxford Prep; 6. Taylor Roberts, Franklin Academy; 7. Leah Given, Franklin Academy; 8. Hannah Franklin, Franklin Academy; 9. Bailey Credle, Voyager Academy; 10. Sydney Fryman, Roxboro Community.

GIRLS TENNIS

Player of the Year: Morgan Blount, Voyager Academy

Coach of the Year: Gregg Duffym Franklin Academy

All-conference: Franklin Academy: Danielle Park, Jessica Faulkner, Ashlynn Stephan, Niamh Stephan, Sydney Sibillia, Kali Sibillia. Voyager Academy: Morgan Blount, Katerina Lamm, Molly Kate Stone, Mary Bowen Barringer. Roxboro Community: Sarah Vetti, Meredith Harris.

GIRLS GOLF

Player of the Year: Anna Teer Barringer, Voyager Academy

Coach of the Year: Chris Teague, Falls Lake Academy

All-conference: 1. Anna Teer Barringer, Voyager Academy; 2. Sara Vaught, Falls Lake Academy; 3. Beth Vaught, Falls Lake Academy; 4. Sydnie Averette, Falls Lake Academy; 5. Morgan Oakley, Falls Lake Academy; 6. Carly Jarvis, Franklin Academy; 7. Megan Saunders, Franklin Academy; 8. Hannah Brewer, Oxford Prep; 9. Katie Tobin, East Wake Academy; 10. Katie Horan, East Wake Academy.

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