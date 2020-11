Here are high school basketball schedules for Raleigh-area private schools.

The private school season tipped off this week.

Wake County-area public schools begin practice in December and tip off in January.

CARY ACADEMY

Nov. 10 – at Friendship Christian

Nov. 15 – Wilson Christian

Nov. 17 – St. David’s

Dec. 2 – St. Thomas More

Dec. 4 – Raleigh Hawks (boys)

Dec. 11 – at South Wake Sabres, at Pleasant Grove Baptist Church

Dec. 15 – Cary Christian

Dec. 18 – Thales Academy-Apex

Jan. 5 – at Grace Christian (Sanford)

Jan. 9 – Metrolina Christian

Jan. 12 – at Durham Academy

Jan. 15 – Wake Christian

Jan. 20 – at Ravenscroft

Jan. 22 – at St. Mary’s (girls)

Jan. 26 – North Raleigh Christian

Jan. 29 – Durham Academy

Feb. 2 – at Wake Christian

Feb. 5 – Ravenscroft

Feb. 9 – New Life Storm

Feb. 12 – at North Raleigh Christian

CARY CHRISTIAN

Nov. 13 – South Wake Sabres

Nov. 20 – Thales Academy-Apex (boys)

Nov. 23 – New Life Camp

Nov. 30 – Lighthouse Christian

Dec. 1 – at Forsyth Country Day

Dec. 8 – at High Point Christian

Dec. 10 – at Trinity Academy

Dec. 14 – Wake Christian

Dec. 15 – at Cary Academy

Jan. 8 – Coastal Christian

Jan. 12 – at O’Neal School

Jan. 15 – Arendell Parrott Academy

Jan. 19 – Lighthouse Christian

Jan. 22 – St. David’s

Jan. 26 – GRACE Christian

Jan. 29 – at Arendell Parrott Academy

Feb. 2 – at GRACE Christian

Feb. 5 – at St. David’s

Feb. 9-12 – EPIC conference tournament

DURHAM ACADEMY

Nov. 17 – at Wesleyan Christian

Nov. 20 – GRACE Christian

Dec. 4 – at St. David’s

Dec. 5 – Providence Day

Dec. 8 – South Wake Sabres

Dec. 18 – at Charlotte Latin

(remainder of schedule TBA)

FRIENDSHIP CHRISTIAN

Nov. 13 – Victory Christian

Nov. 17 – Lighthouse Christian

Nov. 20 – at Wayne Christian

Nov. 23 – at Greenfield School

Dec. 1 – Wayne Country Day

Dec. 3 – Neuse Christian

Dec. 8 – at Wilson Christian

Dec. 11 – St. Thomas More

Dec. 15 – Rocky Mount Academy

Dec. 18 – Trinity School of Durham-Chapel Hill

Jan. 8 – Rocky Mount Academy

Jan. 12 – GRACE Christian

Jan. 14 – St. Thomas More

Jan. 15 – at Thales Academy-Rolesville

Jan. 19 – Thales Academy-Apex

Jan. 26 – Neuse Christian

Feb. 2 – at Thales Academy-Apex

Feb. 5 – Thales Academy-Rolesville

Feb. 8-12 – Conference tournament

GRACE CHRISTIAN

Nov. 17 at Calvary Baptist

Nov. 19 – Thales Academy-Apex

Nov. 20 – at Durham Academy

Dec. 1 – at Trinity Academy

Dec. 4 – High Point Christian

Dec. 8 – at Ravenscroft

Dec. 11 – New Life Camp

Dec. 21-23 – Greenfield Holiday Tournament, Wilson (boys)

Jan. 5 – South Wake Crusaders

Jan. 7 – at Concord Academy

Jan. 8 – at Wake Christian

Jan. 12 – at Friendship Christian

Jan. 15 – St. David’s

Jan. 18 – TBA, in Garner MLK Showcase (boys)

Jan. 19 – Raleigh Hawks Home School (boys)

Jan. 19 – at St. Mary’s (girls)

Jan. 22 – Arendell Parrott Academy

Jan. 26 – at Cary Christian

Jan. 29 – at St. David’s

Feb. 2 – Cary Christian

Feb. 4 – Neuse Christian

Feb. 5 – at Arendell Parrott Academy

Feb. 9-12 – EPIC conference tournament

MOUNT ZION CHRISTIAN

Nov. 17 – Piedmont Classical

Nov. 20 – at Ravenscroft

Nov. 27-28 – Mount Zion Tournament

Dec. 1 – Trinity Christian

Dec. 4 – at Greenfield School (boys)

Dec. 5 – Word of God Christian (boys)

Dec. 8 – at Thales Academy-Apex

Dec. 10 – at Raleigh Christian

Dec. 12 – at Fort Mill Comenius

Dec. 15 – Burlington School (girls)

Dec. 17-19 – tournament TBA

Jan. 8 – Victory Christian

Jan. 9 – Star Christian (boys)

Jan. 11 – Raleigh Christian

Jan. 12 – at Cape Fear Christian

Jan. 15 – at Winston-Salem Christian

Jan. 19 – at New Life Camp

Jan. 21 – North East Carolina Prep (boys)

Jan. 22 – at Burlington School

Jan. 26 – New Life Christian

Jan. 28 – Wayne Preparatory Academy

Jan. 29 – Star Christian (boys)

Feb. 2 – at North East Carolina Prep (boys)

Feb. 4 – at Davidson Day

Feb. 5 – United Faith Christian

Feb. 9 – Winston-Salem Christian

Feb. 11 – Wayne Preparatory Academy

Feb. 12 – at Piedmont Classical

Feb. 16, 18 – conference tournament

Feb. 20 – Fort Mill Comenius

March 4-6 – tournament TBA

NEUSE CHRISTIAN

Nov. 17 – New Life Camp (girls)

Dec. 1 – Lighthouse Christian

Dec. 3 – Friendship Christian

Dec. 7 – Northwood Temple (girls)

Dec. 8 – at St. Thomas More

Dec. 11 – North Raleigh Christian (boys)

Dec. 15 – at St. David’s

Dec. 18-19 – Neuse Christian Holiday Tournament

Jan. 5 – at Trinity Academy

Jan. 11 – Salem Baptist (boys)

Jan. 12 – at Thales Academy-Rolesville

Jan. 15 – at Thales Academy-Apex

Jan. 19 – St. Thomas More

Jan. 26 – at Friendship Christian

Jan. 29 – Thales Academy-Rolesville

Feb. 1 – at Raleigh Christian

Feb. 5 – Thales Academy-Apex

Feb. 9-12 – conference tournament

NORTH RALEIGH CHRISTIAN

Nov. 17 – Trinity Academy

Nov. 20 – Charlotte Latin (girls)

Nov. 21 – Metrolina Christian

Dec. 1 – Thales Academy-Rolesville

Dec. 8 – Wake Christian

Dec. 10 – St. David’s

Dec. 11 – at Neuse Christian (boys)

Dec. 11-12 – She Got Game Tournament, in Washington (girls)

Dec. 18 – Charlotte Country Day

Dec. 19 – Charlotte Christian

Dec. 21 – at Metrolina Christian (boys)

Dec. 22 – Rabun Gap School, at Metrolina Christian (boys)

Jan. 5 – at New Life Camp (boys)

Jan. 7 – St. Mary’s (girls)

Jan. 8 – at Cannon School

Jan. 9 – at Covenant Day

Jan. 12 – at Wake Christian

Jan. 15 – Ravenscroft

Jan. 19 – South Wake Sabres

Jan. 22 – at Durham Academy

Jan. 26 – at Cary Academy

Feb. 2 – at Ravenscroft

Feb. 4 – St. Mary’s (girls)

Feb. 5 – Wesleyan Christian (Senior Night)

Feb. 9 – Durham Academy

Feb. 12 – Cary Academy

RALEIGH CHRISTIAN

Nov. 17 – at Berean School

Nov. 20 – Blue-White Night

Nov. 23 – Fellowship Christian (boys)

Nov. 27-28 – Bull City Classic, Durham (boys and girls)

Dec. 1 – Faith Christian (Goldsboro)

Dec. 3 – at Liberty Heights (boys)

Dec. 8 – at Hilltop Christian

Dec. 11 – Tabernacle Christian

Dec. 14 – Mount Zion Academy

Dec. 18 – at Neuse Christian

Dec. 19 – at Seacoast

Jan. 8 – Alumni Game

Jan. 9 – Victory Christian

Jan. 11 – at Mount Zion Academy

Jan. 15 – Liberty Heights (boys)

Jan. 21 – at Bethel Christian

Jan. 22 – at Wilson Christian

Jan. 26 – Hilltop Christian

Jan. 28 – Southside Christian

Feb. 1 – Neuse Christian

Feb. 2 – Wilson Christian

Feb. 8 – at New Life Camp

RAVENSCROFT

Nov. 18 – at St. Mary’s (girls)

Nov. 20 – Mount Zion Christian

Nov. 21 – Cannon School

Nov. 24 – St. David’s

Dec. 1 – Burlington School

Dec. 4 – at Providence Day

Dec. 8 – GRACE Christian

Dec. 11 – Greensboro Day

Dec. 18 – Charlotte Christian

Dec. 19 – at Charlotte Country Day

(holiday tournaments TBA)

Jan. 5 – at Wake Christian

Jan. 6 – Wakefield

Jan. 8 – Durham Academy

Jan. 12 – St. Mary’s (girls)

Jan. 15 – at North Raleigh Christian

Jan. 16, 18 – HSOT Tournament, at Garner High (boys)

Jan. 18 – MLK Showcase, at Jordan High (girls)

Jan. 20 – Cary Academy

Jan. 22 – Wake Christian

Jan. 26 – at Durham Academy

Jan. 28 – Cardinal Gibbons

Jan. 29 – at Wesleyan Christian

Feb. 2 – North Raleigh Christian

Feb. 5 – at Cary Academy

Feb. 11 – South Wake Sabres

SOUTHSIDE CHRISTIAN

Nov. 13 – at Hilltop Christian

Nov. 20 – at Thales Academy-Rolesville

Dec. 3– at Wilson Christian

Dec. 4 – at Crossroads Christian

Dec. 8 – at Community Christian

Dec. 10 – Lee Christian

Dec. 14 – at Grace Christian (Sanford)

Jan. 7 – at Thales Academy-Apex

Jan. 8 – Crossroads Christian

Jan. 12 – Community Christian

Jan. 14 – at Lee Christian

Jan. 19 – Grace Christian (Sanford)

Jan. 21 – St. Thomas More

Jan. 22 – at Cresset Christian (boys)

Jan. 26 – Life Spring Academy (boys)

Jan. 28 – at Raleigh Christian

Feb. 5 – TBA

ST. DAVID’S SCHOOL

Nov. 17 – Cary Academy

Nov. 20 – St. David’s Invitational (boys and girls play Trinity Academy)

Nov. 21 – St. David’s Invitational (boys and girls play High Point Academy)

Nov. 24 – at Ravenscroft

Dec. 1 – at South Wake Sabres (boys)

Dec. 10 – at North Raleigh Christian

Dec. 11 – Wake Christian

Dec. 15 – Neuse Christian

Dec. 18 – at Forsyth Country Day

Jan. 5 – at Fayetteville Academy

Jan. 12 – New Life Camp

Jan. 14 – South Wake Sabres (boys)

Jan. 15 – at GRACE Christian

Jan. 18 – Southlake Christian (girls)

Jan. 19 – Coastal Christian

Jan. 22 – at Cary Christian

Jan. 26 – at Arendell Parrott Academy

Jan. 29 – GRACE Christian

Feb. 2 – Arendell Parrott Academy

Feb. 5 – Cary Christian

ST. MARY’S SCHOOL

(Girls)

Nov. 10 – Rocky Mount Academy

Nov. 12 – GRACE Christian

Nov. 16 – High Point Christian

Nov. 18 – Ravenscroft

Jan. 8 – Durham Flight

Jan. 12 – at Ravenscroft

Jan. 14 – North Raleigh Christian

Jan. 19 – GRACE Christian

Jan. 21 – Durham Academy

Jan. 22 – at Cary Academy

Jan. 25 – Wake Christian

Jan. 27 – Cary Academy

Feb. 1 – Durham Academy

Feb. 4 – North Raleigh Christian

Feb. 9 – Durham Flight

Feb. 11 – Wake Christian

ST. THOMAS MORE ACADEMY

Nov. 16 – O’Neal School

Nov. 19 – at Burlington School

Dec. 1 – at Kerr-Vance Academy

Dec. 2 – Cary Academy

Dec. 8 – Neuse Christian

Dec. 11 – at Friendship Christian

Dec. 14 – at Faith Christian

Dec. 18 – New Life Camp

Jan. 6 – Trinity School of Durham-Chapel Hill

Jan. 8 – Thales Academy-Rolesville

Jan. 12 – at Thales Academy-Apex

Jan. 14 – Friendship Christian

Jan. 19 – at Neuse Christian

Jan. 21 – at Southside Christian

Jan. 26 – at Thales Academy-Rolesville

Jan. 28 – Thales Academy-Apex

Feb. 9-12 – Conference tournament

THALES ACADEMY – APEX

Nov. 19 – at Grace Academy

Nov. 20 – at Cary Academy

Nov. 24 – at Carolina Friends

Dec. 1 – at Burlington Christian

Dec. 8 – Mount Zion Academy (boys)

Dec. 11 – at Thales Academy-Rolesville

Dec. 18 – at Cary Academy

Jan. 5 – at Trinity School of Durham-Chapel Hill

Jan. 7 – Southside Christian

Jan. 12 – St. Thomas More Academy

Jan. 13 – at O’Neal School

Jan. 15 – Neuse Christian

Jan. 19 – at Friendship Christian

Jan. 22 – Thales Academy-Rolesville

Jan. 26 – Grace Christian (Sanford)

Jan. 28 – at St. Thomas More Academy

Feb. 2 – Friendship Christian (Senior Night)

Feb. 5 – at Neuse Christian

Feb. 9-12 – Conference tournament

THALES ACADEMY – ROLESVILLE

Nov. 17 – Trinity School of Durham-Chapel Hill

Nov. 20 – Wayne Country Day

Nov. 23 – Franklin Academy

Dec. 1 – North Raleigh Christian

Dec. 4-5 – Bulldog Classic, at Wake Christian

Dec. 11 – Thales Academy-Apex

Jan. 4 – Wayne Prep

Jan. 7 – Wake Christian

Jan. 8 – at St. Thomas More

Jan. 12 – Neuse Christian

Jan. 15 – Friendship Christian

Jan. 18 – at East Wake Academy

Jan. 21 – Faith Christian

Jan. 22 – at Thales Academy-Apex

Jan. 26 – St. Thomas More

Jan. 29 – at Neuse Christian

Feb. 2 – Southside Christian

Feb. 5 – at Friendship Christian

Feb. 7-12 – Conference tournament (at Neuse Christian)

TRINITY ACADEMY

Nov. 17 – at North Raleigh Christian

Nov. 20-21 – St. David’s Invitational

Dec. 1 – GRACE Christian

Dec. 3 – at Greenfield School (boys)

Dec. 4 – at Trinity School of Durham-Chapel Hill

Dec. 8 – at New Life Storm

Dec. 10 – Cary Christian

Dec. 11 – Salem Baptist

Dec. 15 – at Wayne Country Day

Dec. 21-23 – Greenfield Christmas Tournament (boys)

Jan. 5 – Neuse Christian

Jan. 8 – at O’Neal School

Jan. 12 – Greenfield School

Jan. 15 – Carolina Friends

Jan. 19 – Burlington Christian

Jan. 21 – Lighthouse Christian

Jan. 22 – Trinity School of Durham-Chapel Hill

Jan. 28 – O’Neal School

Jan. 29 – at Salem Baptist

Feb. 2 – at Carolina Friends

Feb. 4 – at Ravenscroft

Feb. 5 – at Burlington Christian

Feb. 8-12 – Conference tournament

WAKE CHRISTIAN

Nov. 17 – South Wake Sabres

Nov. 20 – Wilson Christian

Nov. 24 – Lighthouse Christian

Dec. 1 – at Arendell Parrott Academy

Dec. 4 – Metrolina Christian

Dec. 8 – at North Raleigh Christian

Dec. 11 – at St. David’s

Dec. 14 – at Cary Christian

Dec. 18 – Harrells Christian

Jan. 5 – at Ravenscroft

Jan. 7 – at Thales Academy-Rolesville

Jan. 8 – GRACE Christian

Jan. 12 – North Raleigh Christian

Jan. 14 – Community Christian (girls)

Jan. 15 – at Cary Academy

Jan. 19 – Durham Academy

Jan. 22 – Ravenscroft

Jan. 25 – at St. Mary’s (girls)

Jan. 26 – at Wilson Christian

Feb. 2 – Cary Academy

Feb. 5 – at Durham Academy

Feb. 9 – Wesleyan Christian

Feb. 11 – at St. Mary’s (girls)

Feb. 12 – New Life Camp